Sengit! Dewa United Vs Persija Sama Kuat di Babak Pertama

JawaPos.com - Dewa United bertarung sengit menghadapi Persija Jakarta dengan bermain imbang 1-1 pada babak pertama pertandingan pekan kedelapan Super League 2026/2027.

Laga tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (31/10) malam WIBI.

Gol Cepat Rayhan Hannan Bawa Persija Ungguli Dewa United Meski bermain sebagai tim tamu, Persija tampil sangat menyengat sejak menit awal.

Alhasil, tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-4 lewat kaki Rayhan Hannan.

Gol tersebut berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Kwon Chang-hoon. Umpan itu berhasil disambut Alexander Jeremejeff melalui sundulan, tetapi bola masih membentur tiang gawang.

Bola muntah kemudian kembali mengarah kepada Jeremejeff yang langsung mengopernya kepada Hannan.

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Tanpa membuang kesempatan, Hannan melepaskan tembakan yang sukses merobek jala gawang Dewa United.

Namun, keunggulan Persija nyaris langsung dibalas Dewa United semenit berselang.