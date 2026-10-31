PSIM Jogja Tunjuk Risto Vidakovic sebagai Pelatih Anyar

JawaPos.com - Manajemen PSIM Jogja akhirnya mengumumkan sosok pelatih anyar pengganti Jean Paul Van Gastel. Risto Vidakovic dipercaya menangani skuad Laskar Mataram -julukan PSIM Jogja- untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026/2027.

PSIM Jogja mengumumkan penunjukkan Vidakovic pada Sabtu (31/10/2026). Juru taktik asal Serbia itu akan didampingi Edin Prljaca yang bertugas sebagai asisten pelatih selama menakhodai Laskar Mataram.

Manajer tim PSIM Jogja, Iksan Mahar, mengungkapkan bahwa pengalaman Vidakovic menangani klub lokal, seperti Borneo FC dan PSS Sleman, menjadi salah satu pertimbangan manajemen dalam merekrutnya. Pengalaman melatih dua klub kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut menjadi nilai tambah bagi juru taktik berusia 57 tahun itu.

“Keputusan ini diambil berdasarkan analisis taktis objektif sekaligus rekam jejaknya sudah teruji di iklim sepak bola Indonesia. Ia memahami bagaimana kultur, tekanan, dan gaya kompetisi di sepak bola nasional,” jelas Iksan dalam keterangannya di laman resmi PSIM Jogja, Sabtu (31/10).

Vidakovic dan Prljaca sama-sama mengantongi lisensi UEFA Pro. Keduanya juga memiliki pengalaman bekerja sama ketika berkarier di kompetisi sepak bola Indonesia.

Dengan demikian, keduanya sudah memiliki chemistry yang diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi tim. Hal itu juga menjadi modal penting agar filosofi permainan yang diinginkan bisa segera diterapkan.

“Chemistry dan pemahaman sistem kerja sudah terbangun di antara keduanya diharapkan mampu memangkas waktu adaptasi, sehingga filosofi permainan tim bisa langsung diimplementasikan saat pertandingan,” papar Iksan.

Perombakan jajaran staf pelatih ini menjadi bentuk keseriusan manajemen PSIM Jogja dalam memperbaiki performa tim pada awal musim. Seluruh elemen skuad pun dituntut segera berbenah dan menyatukan fokus demi mengamankan poin maksimal hingga akhir kompetisi.