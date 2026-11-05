Risto Vidakovic Mulai Tangani PSIM Yogyakarta, Dewa United Jadi Ujian Berikutnya

PSIM Yogyakarta. (Dok. I.League)
JawaPos.com – PSIM Yogyakarta memiliki tambahan kepercayaan diri menjelang pertandingan pekan kesembilan Super League 2026/2027.
Laskar Mataram akan menjamu Dewa United Banten FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11/2026). PSIM berharap bisa melanjutkan hasil positif yang mereka raih pada pertandingan sebelumnya.
Secara posisi klasemen, kedua tim memiliki perbedaan cukup mencolok. PSIM masih tertahan di peringkat ke-15 dengan koleksi lima poin. Sementara itu, Dewa United berada di posisi kedua dengan raihan 17 poin, hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta yang memimpin klasemen.
Meski menghadapi lawan dengan posisi lebih baik, PSIM tidak ingin kehilangan optimisme. Kemenangan 2-1 atas Borneo FC Samarinda pada pekan kedelapan menjadi suntikan motivasi bagi tim asal Yogyakarta tersebut. Hasil itu sekaligus menjadi kemenangan perdana PSIM pada musim ini.
Selain modal tiga poin, PSIM juga mulai menjalani persiapan bersama pelatih kepala anyar, Risto Vidakovic. Kehadiran pelatih asal Serbia tersebut diharapkan membawa perubahan positif terhadap permainan tim. Meski demikian, Risto kemungkinan belum bisa mendampingi pemain dari pinggir lapangan saat menghadapi Dewa United karena masih terkendala administrasi.
Caretaker PSIM, Guntur Cahyo Utomo, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik meskipun waktu pemulihan pemain relatif singkat. Tim pelatih memanfaatkan sesi latihan yang tersedia untuk memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertandingan sebelumnya.
"Kita punya waktu recovery relatif singkat, tapi tetap kita optimalkan. Kita juga sudah menjalani sesi latihan bersama coach Risto, kita benahi yang jadi kekurangan dari laga sebelumnya," kata Guntur dalam konferensi pers, Kamis (5/11).
Menurutnya, kehadiran Risto memberikan tambahan perspektif bagi tim pelatih. Diskusi yang dilakukan bersama diharapkan membuat PSIM lebih solid, baik dalam persiapan maupun ketika menjalani pertandingan.
Guntur juga memastikan dirinya akan tetap bertugas di pinggir lapangan saat pertandingan melawan Dewa United. Meski begitu, sejumlah masukan dari Risto menjadi tambahan penting dalam menentukan pendekatan tim.
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Di sisi lain, Guntur tidak menganggap Dewa United sebagai lawan yang mustahil dikalahkan. Kekalahan tim berjuluk Banten Warriors tersebut dari Arema FC pada pekan sebelumnya menjadi gambaran bahwa persaingan Super League musim ini cukup terbuka.
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