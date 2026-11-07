Gol Dewa United di Menit 90+5 Bikin PSIM Jogjakarta Kalah, Risto Vidakovic Ungkap Kesalahan Timnya

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta gagal melanjutkan tren positif setelah menelan kekalahan dari Dewa United Banten FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11), Laskar Mataram harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor 1-2.

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi PSIM karena gol penentu kemenangan Dewa United baru tercipta pada masa injury time. Taisei Marukawa menjadi pembeda setelah mencetak gol pada menit ke-90+5 sekaligus memastikan tiga poin untuk tim berjuluk Banten Warriors.

Sebelumnya, PSIM sempat unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti Denilson pada awal babak pertama. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan setelah Ezequiel Vidal menyamakan kedudukan lewat sundulan pada menit ke-66.

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Pelatih anyar PSIM Yogyakarta, Risto Vidakovic, menilai anak asuhnya sebenarnya sudah menunjukkan permainan yang cukup baik. Meski demikian, hilangnya konsentrasi pada 10 menit terakhir menjadi salah satu penyebab timnya gagal mengamankan hasil positif.

Menurut pelatih asal Serbia tersebut, PSIM seharusnya bisa menjaga fokus hingga pertandingan benar-benar berakhir. Terlebih, Dewa United merupakan tim dengan kualitas pemain yang cukup baik, terutama dalam memanfaatkan ruang melalui serangan balik.

"Kami sudah memainkan pertandingan yang cukup baik melawan tim dari papan atas klasemen. Namun memang kami kehilangan konsentrasi di 10 menit terakhir. Kami kebobolan karena tidak mampu membaca permainan lawan dengan baik," ujar Risto setelah pertandingan.

Mantan pelatih PSS Sleman itu juga menyoroti pendekatan permainan PSIM yang dinilainya terlalu terbuka. Situasi tersebut justru memberikan kesempatan kepada Dewa United untuk memaksimalkan kecepatan pemain-pemain di lini depan.

"Kami bermain melawan tim yang punya banyak pemain cepat di lini serang. Kami membuka ruang dan Dewa United akhirnya mencetak gol melalui serangan balik dari salah satu kesalahan yang kami lakukan," tambahnya.