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Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 30 Oktober 2026 | 14.03 WIB

Prediksi Skor Java United vs Bhayangkara FC: Rekor Tak Terkalahkan Terancam, Rawan Berakhir Imbang

Java United FC menjamu Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Jumat (30/10/2026), dalam duel pekan kedelapan Super League 2026/2027. (Java United) - Image

Java United FC menjamu Bhayangkara FC di Stadion Jatidiri, Jumat (30/10/2026), dalam duel pekan kedelapan Super League 2026/2027. (Java United)

JawaPos.com — Java United FC diprediksi bermain imbang 2-2 melawan Bhayangkara FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10/2026), pukul 15.30 WIB.

Ambisi tuan rumah memperbaiki posisi akan berbenturan dengan misi The Guardians mempertahankan rekor tanpa kekalahan, sehingga efektivitas penyelesaian akhir berpotensi menjadi pembeda dalam duel ini.

Kedua klub memasuki pertandingan setelah sama-sama mendapatkan satu poin pada pekan ketujuh.

Java United FC bermain imbang saat mengunjungi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, sedangkan Bhayangkara FC ditahan PSM Makassar di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Hasil tersebut memberi alasan bagi kedua tim untuk memburu kemenangan di Semarang.

Bagi Java United FC, kesempatan bermain di depan pendukung sendiri menjadi modal untuk menekan lawan, sementara Bhayangkara FC membawa konsistensi hasil sebagai bekal menghadapi tekanan tuan rumah.

Pertemuan ini juga mempertemukan dua pelatih yang memiliki pekerjaan penting dalam memaksimalkan potensi pemain.

Fabio Lefundes ingin menjadikan keuntungan kandang sebagai jalan meraih hasil positif, sedangkan Oscar Bruzon menyoroti ketajaman timnya dalam menuntaskan peluang.

Bagaimana Modal Java United FC dan Bhayangkara FC?

Bhayangkara FC datang dengan catatan belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan awal musim.

Editor: Edi Yulianto
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