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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 06.27 WIB

Tantang Java United di Stadion Jatidiri, Bhayangkara FC Targetkan Curi Poin di Semarang

Bhayangkara Presisi Lampung FC menghadapi PSM Makassar pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Senin (26/10/2026). (PSM) - Image

Bhayangkara Presisi Lampung FC menghadapi PSM Makassar pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Senin (26/10/2026). (PSM)

JawaPos.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC bertekad mempertahankan rekor tanpa kekalahan saat bertandang ke markas Java United FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Meski menghadapi lawan yang sedang menunjukkan performa bagus di kandang, The Guardian of Saburai tetap berharap bisa membawa pulang poin.

Pertandingan Java United melawan Bhayangkara FC dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore.

Laga ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu yang ingin melanjutkan catatan positif sejak awal musim.

Pemain Bhayangkara FC, Milan Ristovski, menyadari bahwa Java United bukan lawan yang mudah dihadapi. Menurutnya, tim tuan rumah memiliki pemain berkualitas sehingga Bhayangkara FC harus mempersiapkan diri dengan baik.

Ristovski menegaskan bahwa timnya perlu tampil maksimal jika ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan sekaligus mendapatkan hasil positif dalam lawatan kali ini.

“Kami akan melawan tim yang bagus dengan pemain yang berkualitas. Kami harus tampil maksimal, jika ingin tetap tidak terkalahkan,” kata Milan dalam konferensi pers jelang pertandingan, Kamis (29/10).

Pemain berusia 28 tahun itu juga memperkirakan pertandingan akan berjalan sulit. Meski demikian, ia berharap Bhayangkara FC mampu menunjukkan permainan terbaik untuk mencuri poin dari kandang Java United.

“Besok adalah pertandingan yang berat. Dengan tampil maksimal besok berharap bisa mencuri poin,” ujarnya.

Editor: Banu Adikara
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