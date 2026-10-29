Java United vs Bhayangkara FC: Fabio Lefundes Waspadai Rekor Tak Terkalahkan Tim Tamu

JavaPos.com - Java United FC menargetkan kemenangan saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/27.

Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore.

Pelatih Java United FC, Fabio Lefundes, meminta anak asuhnya tampil lebih agresif dan disiplin untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Ia menilai, peningkatan determinasi menjadi salah satu hal penting yang harus ditunjukkan para pemain dalam pertandingan tersebut.

“Kami harus bermain lebih agresif dan disiplin supaya meraih kemenangan di pertandingan besok,” kata Fabio Lefundes dalam konferensi pers menjelang laga, Kamis (29/10).

Java United memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menghadapi Bhayangkara FC. Kesempatan tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk mematangkan strategi sekaligus memberikan pemahaman taktik kepada para pemain, baik secara individu maupun kolektif.

Lefundes berharap persiapan yang telah dijalani bisa membantu timnya tampil lebih terorganisasi sepanjang pertandingan. Terlebih, Java United membutuhkan hasil positif untuk memaksimalkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, Bhayangkara FC bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk The Guardian of Saburai itu belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan awal BRI Super League 2026/27. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan lima hasil imbang.