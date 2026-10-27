Persela Lamongan Kerap Kebobolan di Menit Akhir, Bima Sakti Siapkan Evaluasi

Persela Lamongan kembali kehilangan poin di menit akhir saat lawan De Red FC, Bima Sakti akan evaluasi tim. (Istimewa)
JawaPos.com - Persela Lamongan masih kesulitan menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir di Pegadaian Championship 2026/27.
Dalam tiga laga terakhir, Laskar Joko Tingkir beberapa kali kehilangan poin setelah kebobolan pada menit-menit akhir.
Hasil terbaru terjadi saat Persela menjamu De Red FC pada pekan ketujuh di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (25/10).
Persela harus puas bermain imbang 2-2 setelah Keven mencetak gol penyeimbang bagi tim tamu pada menit tambahan waktu.
Hasil tersebut menambah daftar pertandingan ketika Persela gagal mempertahankan keunggulan atau hasil yang sudah berada dalam jangkauan.
Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih, terutama dalam menjaga konsentrasi pemain menjelang akhir pertandingan.
Sebelum menghadapi De Red FC, Persela juga kehilangan poin saat bertandang ke markas RANS Nusantara FC di Malang.
Gol Aqsa Aqyuba pada menit ke-82 membuat Laskar Joko Tingkir harus mengakui keunggulan tuan rumah.
Persela kemudian mengalami kejadian serupa ketika berhadapan dengan Deltras FC.
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Jawa Pos
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