Persela Gagal Menang Lagi, Bima Sakti Bertanggung Jawab atas Hasil Buruk Laskar Joko Tingkir 

JawaPos.com - Persela Lamongan kembali gagal meraih kemenangan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Menjamu De Red FC di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (25/10), Laskar Joko Tingkir harus puas bermain imbang 2-2 setelah kebobolan pada menit tambahan babak kedua.

Hasil ini terasa mengecewakan bagi Persela.

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Pasalnya, tim tuan rumah sempat dua kali unggul dan berada dalam posisi yang cukup baik untuk mengamankan tiga poin.

Namun, gol pada pengujung pertandingan membuat kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya sirna.

Hasil imbang ini memperpanjang catatan kurang memuaskan Persela dalam tiga pertandingan terakhir.

Sebelum menghadapi De Red FC, tim asuhan Bima Sakti juga bermain imbang melawan Deltras FC dan kalah dari RANS Nusantara FC.