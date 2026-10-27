De Red FC Selamat dari Kekalahan di Kandang Persela, Aji Santoso Soroti Penyelesaian Akhir

JawaPis.com - De Red FC berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persela Lamongan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Bertanding di Stadion Surajaya, Minggu (25/10), tim tamu harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum Keven Alleson Rubim De Moraes mencetak gol penyeimbang pada penghujung laga.

Hasil ini memperpanjang catatan positif De Red FC saat bermain di kandang lawan.

Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan tandang terakhir, dengan rincian satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Meski demikian, tambahan satu poin belum cukup untuk mengangkat posisi De Red FC secara signifikan.

Tim asuhan Aji Santoso tersebut masih berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Pegadaian Championship 2026/27 dengan koleksi enam poin.

Aji mengaku bersyukur dengan hasil yang didapat anak asuhnya di Lamongan.

Menurut dia, De Red FC berhasil memenuhi target minimal dengan membawa pulang poin dari markas Persela, terlebih setelah melewati pertandingan yang berlangsung ketat.