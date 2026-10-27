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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 08.16 WIB

De Red FC Selamat dari Kekalahan di Kandang Persela, Aji Santoso Soroti Penyelesaian Akhir

De Red FC bermain imbang 2-2 melawan Persela Lamongan. (Istimewa) - Image

De Red FC bermain imbang 2-2 melawan Persela Lamongan. (Istimewa)

JawaPis.com - De Red FC berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Persela Lamongan pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Bertanding di Stadion Surajaya, Minggu (25/10), tim tamu harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum Keven Alleson Rubim De Moraes mencetak gol penyeimbang pada penghujung laga.

Hasil ini memperpanjang catatan positif De Red FC saat bermain di kandang lawan.

Mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan tandang terakhir, dengan rincian satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Meski demikian, tambahan satu poin belum cukup untuk mengangkat posisi De Red FC secara signifikan.

Tim asuhan Aji Santoso tersebut masih berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Pegadaian Championship 2026/27 dengan koleksi enam poin.

Aji mengaku bersyukur dengan hasil yang didapat anak asuhnya di Lamongan.

Menurut dia, De Red FC berhasil memenuhi target minimal dengan membawa pulang poin dari markas Persela, terlebih setelah melewati pertandingan yang berlangsung ketat.

"Kami bersyukur bisa mendapatkan poin sesuai dengan target, minimal satu poin. Pertandingannya cukup seru, di mana tim kami sempat tertinggal, menyamakan kedudukan, tertinggal lagi, dan menjelang akhir kami bisa mengejar," kata Aji.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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