Kebobolan pada Menit Akhir, Persela Ditahan Imbang De Red FC 2-2

JawaPos.com - Persela Lamongan gagal meraih kemenangan saat menjamu De Red FC setelah bermain imbang 2-2 pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (25/10).
Dilansir dari Antara, Persela membuka keunggulan melalui gol Juninho Cabral pada menit ke-12. Tim tamu De Red FC menyamakan kedudukan melalui Fellipe Cabral Veloso Santos pada menit ke-55.
Tuan rumah kembali memimpin lewat gol Caique Silvio Souza da Silva pada menit ke-62.
Namun keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan setelah Keven Moraes mencetak gol penyeimbang bagi De Red FC pada menit akhir tambahan waktu babak kedua.
Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyampaikan kekecewaannya atas hasil imbang yang memperpanjang tren negatif timnya yang kebobolan pada menit-menit akhir pertandingan.
"Sebagai pelatih saya bertanggung jawab atas hasil ini. Memang tidak mudah mengangkat performa tim dalam situasi yang grafiknya lagi menurun," kata Bima Sakti saat jumpa pers usai pertandingan.
Dia menegaskan bahwa tim harus segera bangkit saat melawan Persipura pada pertandingan akhir putaran pertama dengan melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan tim.
"Life must go on. Kami harus segera bangkit," ujar Bima Sakti.
Mewakili rekan satu tim, pesepak bola Persela Showwam Ilham juga turut menyampaikan permintaan maaf kepada suporter Lamongan.
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Jawa Pos
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