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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 12.44 WIB

7 Laga 7 Gol, Antonio Gamaroni Jadi Andalan PSPS Pekanbaru

Antonio Gamaroni jadi andalan PSPS Pekanbaru di Pegadaian Championship. (Istimewa) - Image

Antonio Gamaroni jadi andalan PSPS Pekanbaru di Pegadaian Championship. (Istimewa)

JawaPos.com - Antonio Gamaroni menunjukkan ketajaman bersama PSPS Pekanbaru di Pegadaian Championship 2026/2027.

Penyerang berusia 26 tahun tersebut telah mengoleksi tujuh gol dari tujuh pertandingan yang dijalaninya bersama Askar Bertuah musim ini.

Catatan tersebut membuat Gamaroni ikut bersaing dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak.

Ketajamannya juga menjadi salah satu faktor penting di balik performa positif PSPS Pekanbaru yang kini semakin kokoh di puncak klasemen sementara Grup A.

Dua gol terakhir Gamaroni tercipta ketika PSPS Pekanbaru menghadapi Persikad Depok.

Tambahan gol tersebut membantu Askar Bertuah meraih kemenangan sekaligus menjaga posisi mereka di papan atas klasemen.

Bagi Gamaroni, torehan tujuh gol dalam tujuh pertandingan menjadi pencapaian yang cukup menjanjikan.

Jumlah tersebut bahkan sudah menyamai koleksi golnya bersama PSPS pada musim lalu.

Dengan kompetisi yang masih panjang, peluang Gamaroni untuk melampaui catatan tersebut terbuka lebar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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