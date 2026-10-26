Rekor Apik PSPS Pekanbaru di Championship, Enam Laga Beruntun Berakhir dengan Kemenangan

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru menunjukkan konsistensi luar biasa di Championship 2026/2027. Askar Bertuah menjadi satu-satunya tim yang mampu mencatatkan enam kemenangan beruntun atau double hattrick kemenangan hingga pekan ketujuh kompetisi musim ini.

Catatan tersebut dipastikan setelah PSPS Pekanbaru menundukkan Persikad Depok dengan skor 3-2. Kemenangan ini terasa penting karena Persikad merupakan salah satu pesaing terkuat PSPS dalam persaingan di Grup B Championship alias Liga 2.

Tambahan tiga poin membuat PSPS semakin nyaman di puncak klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Mereka kini unggul enam poin atas Persikad Depok yang menempati posisi ketiga.

PSPS juga memiliki jarak tujuh poin dari PSMS Medan di peringkat ketiga. Namun, posisi tersebut masih bisa berubah karena PSMS berhasil mengemas kemenangan 2-1 atas PSIS Semarang. Kemenangan itu membuat Ayam Kinantan kini bertengger di posisi kedua dengan 14 poin.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengapresiasi penampilan para pemainnya yang mampu menjaga konsistensi selama kompetisi berlangsung. Menurutnya, kedisiplinan dan kemampuan menjalankan instruksi menjadi faktor penting di balik kemenangan atas Persikad.

"Saya apresiasi pemain yang malam ini main sangat disiplin dan menjalankan instruksi dengan baik. Alhamdulillah, kami bisa mempertahankan kemenangan hingga pekan ketujuh ini," tutur Akhyar selepas pertandingan.

Sebelum mengalahkan Persikad, PSPS lebih dahulu meraih lima kemenangan atas lawan-lawannya. Mereka menundukkan Persiku Kudus dengan skor 4-1, PSMS Medan 2-1, Semen Padang 1-0, Sumsel United 2-1, dan Persiraja Banda Aceh 2-1.

Rentetan hasil positif tersebut memperlihatkan kemampuan PSPS menjaga performa di tengah ketatnya persaingan Grup B. Kemenangan atas Persikad juga menjadi modal penting bagi Askar Bertuah untuk mempertahankan posisi teratas klasemen.