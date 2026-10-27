PSPS Pekanbaru Terus Melaju, Enam Kemenangan Beruntun di Pegadaian Championship 2026/27

PSPS Pekanbaru menyapu bersih enam pertandingan terakhir Pegadaian Championship 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru terus menunjukkan performa impresif di Pegadaian Championship 2026/27.
Askar Bertuah berhasil menyapu bersih enam pertandingan terakhir dengan kemenangan dan kini semakin kokoh di puncak klasemen Grup A.
Rentetan hasil positif tersebut membuat PSPS menjadi salah satu kandidat kuat dalam persaingan menuju promosi ke BRI Super League musim depan.
Meski demikian, pelatih Akhyar Ilyas memilih untuk tidak terlalu jauh membicarakan target tersebut.
Performa konsisten itu membawa PSPS mengoleksi 18 poin dari tujuh pertandingan, unggul empat poin atas PSMS Medan yang menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A.
Meski memiliki modal bagus untuk bersaing memperebutkan tiket promosi, Akhyar Ilyas tidak ingin para pemain terlena dengan pencapaian sementara.
Menurut dia, perjalanan kompetisi masih panjang sehingga setiap pertandingan harus tetap dijalani dengan keseriusan.
"Kami dengan pemain berjuang setiap laga, dan setiap laga sangat penting. Kami tidak mau berbicara terlalu jauh, karena pertandingan masih panjang," ujar Akhyar.
PSPS sendiri masih memiliki dua pertandingan tersisa pada putaran pertama.
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