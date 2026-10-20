Bima Sakti Minta Persela Segera Bangkit, De Red FC Jadi Target Berikutnya di Championship

JawaPos.com - Persela Lamongan bertekad bangkit saat menjamu De Red FC pada lanjutan Championship 2026/2027.

Kekalahan tipis dari RANS Nusantara FC menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir sebelum kembali tampil di hadapan pendukung sendiri.

Persela harus mengakui keunggulan RANS Nusantara FC dengan skor 0-1 dalam pertandingan tandang yang berlangsung pada Sabtu (17/10).

Hasil tersebut menjadi kekalahan perdana Persela sepanjang kompetisi Championship musim ini.

Meski kecewa dengan hasil yang diraih, pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, meminta anak asuhnya segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.

Menurutnya, tim tidak boleh terlalu lama larut dalam kekecewaan karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki hasil.

Bima menilai kekalahan dari RANS Nusantara FC harus menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pemain.

Evaluasi diperlukan agar Persela bisa tampil lebih baik ketika menghadapi De Red FC di Stadion Surajaya, Lamongan.