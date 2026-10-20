Aqsa Aqyuba Makin Bersinar, Bawa RANS Nusantara FC Kalahkan Persela Lamongan

Aqsa Aqyuba cetak gol penentu kemenangan RANS Nusantara FC atas Persela Lamongan. (Istimewa)
JawaPos.com - Aqsa Aqyuba mencuri perhatian di Pegadaian Championship 2026/27.
Penyerang RANS Nusantara FC itu tampil sebagai salah satu pemain penting di balik keberhasilan timnya meraih tiga kemenangan beruntun.
Terbaru, Aqsa menjadi penentu kemenangan atas Persela Lamongan pada 17 Oktober 2026.
Dalam pertandingan tersebut, Aqsa mencetak satu-satunya gol yang membawa RANS Nusantara FC mengamankan tiga poin.
Hasil ini sekaligus memberikan kekalahan pertama bagi Persela Lamongan sepanjang kompetisi Pegadaian Championship 2026/27.
Gol tersebut menjadi bukti kontribusi Aqsa bagi RANS Nusantara FC yang tengah berusaha menjaga konsistensi permainan.
Penampilannya juga mendapat apresiasi setelah terpilih sebagai Player of the Match dalam pertandingan melawan Persela.
Penghargaan itu menjadi pencapaian tersendiri bagi pemain yang perlahan mulai menunjukkan peran penting di dalam skuad.
Meski demikian, Aqsa mengaku tidak menyangka bisa mencetak gol sekaligus membawa pulang penghargaan individu tersebut.
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Jawa Pos
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