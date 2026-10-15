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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.10 WIB

Persib Bandung Puncaki Grup E ACL Two, Igor Tolic Bangga dengan Kebersamaan Para Pemain

Pelatih kepala Persib Bandung saat ini adalah Igor Tolic. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih kepala Persib Bandung saat ini adalah Igor Tolic. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persib Bandung meraih kemenangan penting saat menjamu Cong Viettel FC pada matchday kedua Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/10/2026), Maung Bandung menang tipis 1-0 berkat gol penalti Mariano Peralta pada menit ke-45.

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengapresiasi kerja keras dan kekompakan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut.

Menurutnya, kemenangan ini tidak lepas dari suasana positif yang terbangun di ruang ganti selama beberapa hari terakhir.

Tolic menilai komunikasi antarpemain menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan strategi yang telah disiapkan.

Para pemain dinilai mampu memahami rencana permainan dan menerapkannya dengan baik saat menghadapi wakil Vietnam tersebut.

"Saya pikir ada banyak hal positif di ruang ganti selama tiga hari terakhir. Para pemain saling berkomunikasi dan menyusun rencana permainan bersama. Kami membuat rencana, masuk ke lapangan, menjalankannya, dan memenangkan pertandingan," ujar Tolic seusai laga.

Pelatih asal Kroasia itu juga merasa bangga dengan komitmen yang ditunjukkan seluruh anggota tim.

Baginya, semangat untuk membantu Persib Bandung tidak hanya ditunjukkan oleh pemain yang mendapat kesempatan tampil, tetapi juga mereka yang masih menjalani pemulihan cedera.

Editor: Banu Adikara
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