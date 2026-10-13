PSM Makassar Belum Putuskan 3 Pemain Asing untuk Berlaga di League Cup

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic (kedua kanan) memimpin latihan perdana di Stadion Kalegowa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2026). PSM Makassar memulai latihan perdana dengan menghadirkan satu pemain rekrutan baru, Nenad Lalic serta pelatih baru Darije Kalezic untuk menghadapi Liga 1 2026/2027 yang digelar pada awal September mendatang. ANTARA FOTO/Hasrul Said/nz (ANTARA FOTO/HASRUL SAID)
JawaPos.com - Pelatih klub BRI Super League PSM Makassar Darije Kalezic mengungkapkan dirinya belum memutuskan tiga pemain asing yang akan didaftarkan untuk mengarungi League Cup 2026/2027.
Dikutip dari laman resmi I.League, Selasa, Kalezic menjelaskan masih membutuhkan waktu untuk mendiskusikan dan meramu komposisi pemain asing sesuai kebutuhan tim.
"Kami belum putuskan tiga pemain asing di League Cup, akan kami diskusikan nanti," jelas Kalezic.
Pelatih yang memiliki darah Bosnia dan Herzegovina itu menjelaskan PSM Makassar memiliki rencana untuk memanfaatkan pemain lokal agar mendapatkan menit bermain.
"Selain tiga pemain asing, kami juga harus memainkan pemain lokal lain," tambahnya.
PSM Makassar tergabung di Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026/2027 bersama dua tim Pegadaian Championship yaitu Persipura Jayapura dan De Red FC.
Baca Juga:Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Kedua lawan PSM Makassar pada Grup K League Cup ini masih belum bisa menunjukkan penampilan terbaik mereka, Persipura beradadi posisi ke-8 klasemen sementara Grup B Championship, sedangkan De Red menempati peringkat tujuh.
Meski telah diketahui lawan-lawan yang akan dihadapi, jadwal resmi seluruh pertandingan babak grup League Cup 2026/27 baru akan diumumkan penyelenggara dalam waktu dekat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022