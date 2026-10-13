PSM Makassar Belum Putuskan 3 Pemain Asing untuk Berlaga di League Cup

JawaPos.com - Pelatih klub BRI Super League PSM Makassar Darije Kalezic mengungkapkan dirinya belum memutuskan tiga pemain asing yang akan didaftarkan untuk mengarungi League Cup 2026/2027.

Dikutip dari laman resmi I.League, Selasa, Kalezic menjelaskan masih membutuhkan waktu untuk mendiskusikan dan meramu komposisi pemain asing sesuai kebutuhan tim.

"Kami belum putuskan tiga pemain asing di League Cup, akan kami diskusikan nanti," jelas Kalezic.

Pelatih yang memiliki darah Bosnia dan Herzegovina itu menjelaskan PSM Makassar memiliki rencana untuk memanfaatkan pemain lokal agar mendapatkan menit bermain.

"Selain tiga pemain asing, kami juga harus memainkan pemain lokal lain," tambahnya.

PSM Makassar tergabung di Grup K Zona Timur 2 League Cup 2026/2027 bersama dua tim Pegadaian Championship yaitu Persipura Jayapura dan De Red FC.

Kedua lawan PSM Makassar pada Grup K League Cup ini masih belum bisa menunjukkan penampilan terbaik mereka, Persipura beradadi posisi ke-8 klasemen sementara Grup B Championship, sedangkan De Red menempati peringkat tujuh.