Madura United Optimistis Hadapi Persijap dan Persela di League Cup 2026/2027

JawaPos.com - Madura United langsung memasang target tinggi setelah hasil drawing League Cup 2026/2027 diumumkan, Rabu (7/10). Laskar Sape Kerrab berada di Grup I Zona Timur 1 bersama Persijap Jepara dan Persela Lamongan. Fase penyisihan grup akan kick-off mulai 3 November 2026.

Madura United memiliki pengalaman menghadapi salah satu calon lawannya, yakni Persijap Jepara. Kedua tim sebelumnya berjumpa pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan.

Dalam laga yang berlangsung Minggu (6/9) tersebut, Madura United tampil sebagai pemenang dengan skor 2-0. Dimitar Mitkov menjadi aktor utama kemenangan dengan memborong dua gol.

Berbeda dengan Persijap, Persela Lamongan belum pernah menjadi lawan Madura United pada musim 2026/2027, baik dalam turnamen pramusim, laga uji coba, atau pertandingan resmi lainnya.

Meski demikian, Madura United tidak ingin menganggap enteng lawan-lawannya. Manajer Madura United, Umar Wachdin, menilai seluruh tim di grup memiliki kualitas dan ambisi yang patut diperhitungkan.

“Hasil drawing ini kami sambut dengan optimisme tinggi sekaligus kewaspadaan penuh. Bersaing di Grup I Zona Timur League Cup 2026/2027 tentu bukan perkara mudah karena seluruh tim memiliki kualitas dan ambisi yang setara,” kata Umar selepas drawing.

Bagi Madura United, keberadaan di Zona Timur juga menjadi keuntungan tersendiri dari sisi perjalanan. Jarak tempuh yang relatif lebih efisien diharapkan membantu tim menjaga kondisi pemain di tengah padatnya agenda kompetisi Super League 2026/2027.

Namun, aspek teknis tetap menjadi perhatian utama. Umar menyebut setiap tim dalam grup memiliki karakter bermain yang kuat sehingga persaingan diprediksi berlangsung ketat.