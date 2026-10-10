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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.27 WIB

Prediksi Skor Barito Putera vs Persiba Balikpapan: Laskar Antasari Menang 2-1?

Barito Putera bertekad bangkit setelah kalah dari Persela Lamongan. Menjamu Persiba Balikpapan yang masih terpuruk, Laskar Antasari diprediksi mampu mengamankan tiga poin. (Dok. Barito) - Image

Barito Putera bertekad bangkit setelah kalah dari Persela Lamongan. Menjamu Persiba Balikpapan yang masih terpuruk, Laskar Antasari diprediksi mampu mengamankan tiga poin. (Dok. Barito)

JawaPos.com - Barito Putera memburu kemenangan saat menjamu Persiba Balikpapan pada lanjutan Championship 2026/2027, Sabtu (10/10/2026) pukul 19.00 WIB. Laskar Antasari ingin bangkit setelah kalah dari Persela Lamongan, sementara tim tamu berusaha mengakhiri tren negatif.

Kedua tim menghadapi pertandingan ini dengan modal yang berbeda. Berdasarkan data klasemen yang tersedia dalam naskah, Barito Putera menempati peringkat ketujuh dengan empat poin dari empat pertandingan. Mereka mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, Persiba Balikpapan berada di posisi kesembilan dengan minus empat poin. Beruang Madu belum meraih kemenangan maupun hasil imbang dalam empat pertandingan yang sudah dijalani.

Situasi tersebut membuat laga ini penting bagi kedua tim. Barito membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi, sedangkan Persiba harus segera bangkit agar tidak semakin tertinggal.

Melihat performa kedua tim dan keuntungan bermain di kandang, Barito Putera lebih diunggulkan. Laskar Antasari diprediksi menang dengan skor 2-1, meski Persiba tetap berpeluang memberikan perlawanan.

Barito Putera Incar Kebangkitan di Kandang

Barito Putera datang ke pertandingan ini setelah kalah 0-1 dari Persela Lamongan pada 4 Oktober lalu. Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Laskar Antasari untuk kembali menemukan konsistensi permainan.

Meski demikian, Barito memiliki modal dari sejumlah pertandingan sebelumnya. Mereka pernah mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 3-2 pada 12 September dan mencatat kemenangan besar 8-3 atas Persipal pada Mei lalu.

Catatan tersebut memperlihatkan potensi lini serang Barito ketika mampu menemukan permainan terbaiknya. Namun, produktivitas gol itu perlu diimbangi dengan pertahanan yang lebih solid.

Dalam empat pertandingan liga musim ini, Barito sudah kebobolan delapan gol. Catatan tersebut menjadi perhatian menjelang pertemuan dengan Persiba, terutama jika tim tamu mampu memanfaatkan celah di lini belakang.

Bermain di kandang bisa menjadi keuntungan bagi Barito untuk mengambil inisiatif serangan sejak awal. Dukungan suporter diharapkan membantu pemain tampil lebih percaya diri dan menekan pertahanan lawan.

Editor: Hendra
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