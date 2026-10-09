Prediksi Skor Bali United vs Persijap Jepara: Kans Serdadu Tridatu Menang Besar!

JawaPos.com - Bali United bakal menghadapi Persijap Jepara di pekan keempat Super League. Kedua tim akan saling beradu kekuatan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (10/10) pukul 19.00 WB.

Bali United dan Persijap Jepara pertama kali bertemu pada musim lalu. Melansir Transfermarkt, Bali United memenangkan satu laga dan pada Februari 2026, laga berakhir dengan hasil imbang.

Serdadu Tridatu tampil ganas ketika bermain di hadapan publik sendiri. Dalam dua laga kandang melawan PSS Sleman dan Isenmulang, Bali United menyapu bersih dengan kemenangan.

Sementara Persijap Jepara datang ke markas Bali United dengan hasil yang kurang memuaskan. Tiga laga beruntun, mereka selalu meraih kekalahan yang salah satunya terjadi di laga tandang melawan Madura United.

Laga besok malam, sepertinya akan menjadi milik Bali United berdasarkan hasil laga dalam tiga laga terakhir. Tim asuhan Johnny Jansen diprediksi menang 3-1 melawan Persijap Jepara.

Menjelang laga besok, Irfan Jaya menegaskan bahwa persiapan Bali United berjalan dengan baik. Ia berharap dua kemenangan di Stadion Kapten I Wayan Dipta tetap berlanjut.

"Persiapan sejauh ini berjalan dengan baik selama latihan. Semua pemain sudah siap melawan Persijap dan bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Semoga tren positif di Dipta bisa berakhir dengan kemenangan," kata Irfan Jaya yang dikutip dari akun YouTube resmi Bali United, Jumat (9/10).

Pemain 30 tahun tersebut punya target untuk mencetak gol. Namun, Irfan hanya mementingkan kemenangan Bali United dari Persijap.