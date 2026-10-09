Prediksi Skor Bali United vs Persijap Jepara: Kans Serdadu Tridatu Menang Besar!

Pemain Bali United Irfan Jaya. (Dok. Bali United)
JawaPos.com - Bali United bakal menghadapi Persijap Jepara di pekan keempat Super League. Kedua tim akan saling beradu kekuatan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Sabtu (10/10) pukul 19.00 WB.
Bali United dan Persijap Jepara pertama kali bertemu pada musim lalu. Melansir Transfermarkt, Bali United memenangkan satu laga dan pada Februari 2026, laga berakhir dengan hasil imbang.
Serdadu Tridatu tampil ganas ketika bermain di hadapan publik sendiri. Dalam dua laga kandang melawan PSS Sleman dan Isenmulang, Bali United menyapu bersih dengan kemenangan.
Baca Juga:Persijap Jepara Siapkan Perubahan Jelang Lawan Bali United, Chemistry Jadi Perhatian Mario Lemos
Sementara Persijap Jepara datang ke markas Bali United dengan hasil yang kurang memuaskan. Tiga laga beruntun, mereka selalu meraih kekalahan yang salah satunya terjadi di laga tandang melawan Madura United.
Laga besok malam, sepertinya akan menjadi milik Bali United berdasarkan hasil laga dalam tiga laga terakhir. Tim asuhan Johnny Jansen diprediksi menang 3-1 melawan Persijap Jepara.
Menjelang laga besok, Irfan Jaya menegaskan bahwa persiapan Bali United berjalan dengan baik. Ia berharap dua kemenangan di Stadion Kapten I Wayan Dipta tetap berlanjut.
Baca Juga:Bali United Resmi Datangkan Marko Dugandzic, Eks FC Seoul Jadi Rekrutan Terakhir Musim Ini
"Persiapan sejauh ini berjalan dengan baik selama latihan. Semua pemain sudah siap melawan Persijap dan bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Semoga tren positif di Dipta bisa berakhir dengan kemenangan," kata Irfan Jaya yang dikutip dari akun YouTube resmi Bali United, Jumat (9/10).
Pemain 30 tahun tersebut punya target untuk mencetak gol. Namun, Irfan hanya mementingkan kemenangan Bali United dari Persijap.
"Yang pasti setiap bermain saya memiliki target mencetak gol, tapi yang paling penting adalah tim meraih kemenangan. Persijap pasti datang dengan target mencuri poin, tapi kita harus pikir tim sendiri dan meraih kemenangan," pungkas Irfan Jaya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022