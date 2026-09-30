Bali United Resmi Datangkan Marko Dugandzic, Eks FC Seoul Jadi Rekrutan Terakhir Musim Ini

Bali United FC mendatangkan mantan pemain FC Seoul asal Kroasia Marko Dugandzic. (Istimewa)
JawaPos.com - Bali United FC menambah kekuatan di lini depan menghadapi BRI Super League 2026/27 dengan mendatangkan mantan pemain FC Seoul Marko Dugandzic.
Penyerang asal Kroasia menjadi pemain terakhir yang didatangkan Serdadu Tridatu pada musim ini.
Kedatangan Marko Dugandzic sekaligus melengkapi komposisi pemain asing Bali United.
Perekrutan tersebut dilakukan setelah Joao Ferrari harus menjalani pemulihan cedera dalam waktu yang cukup panjang.
Kondisi itu membuat manajemen bersama tim pelatih menilai perlu ada tambahan pemain untuk menjaga kedalaman skuad sepanjang kompetisi.
“Untuk itu, setelah berkoordinasi dengan pelatih, tim membutuhkan satu pemain asing tambahan untuk memperkuat kedalaman skuad,” kata CEO Bali United Yabes Tanuri.
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Dugandzic dipilih karena memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa maupun Asia.
Pemain berusia 31 tahun tersebut mengawali karier profesional bersama NK Osijek sebelum menjalani sejumlah pengalaman di Italia.
Dia sempat memperkuat Ternana Calcio dan Matera 1933, kemudian melanjutkan karier ke Rumania dengan membela FC Botosani, CFR Cluj, serta FC Rapid 1923.
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