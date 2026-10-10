Prediksi Bali United vs Persijap Jepara: Serdadu Tridatu Bidik Kemenangan Ketiga di Kandang

JawaPos.com - Bali United akan menjamu Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (10/10) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Serdadu Tridatu memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan tersebut.

Dua laga kandang sebelumnya berhasil mereka menangkan saat menghadapi PSS Sleman dan Isenmulang.

Hasil itu menjadi bekal penting bagi tim asuhan Johnny Jansen untuk kembali mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta tentu menjadi keuntungan bagi Bali United.

Dukungan suporter di kandang diharapkan bisa menambah motivasi para pemain untuk tampil maksimal sejak menit awal.

Meski begitu, Bali United tetap perlu menjaga konsistensi permainan.