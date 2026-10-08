Persib Bandung Menang Comeback Lawan Port FC, Luka Menalo Pemain Terbaik

Luka Menalo setelah cetak gol ke gawang Port FC saat lawan Persib Bandung. (Dok. IG/aseanutdfc)
JawaPos.com - Persib Bandung berhasil menang comeback melawan Port FC di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027. Laga yang berakhir dengan skor 3-1 tersebut dimainkan di Thammasat Stadium, Thailand, Kamis (8/10).
Di laga tersebut, Luka Menalo terpilih menjadi permainan terbaik. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan gelar tersebut.
"Terima kasih Bobotoh, saya sangat bahagia bisa mendapatkan gelar pemain terbaik di laga ini," kata Luka Menalo yang dikutip dari Instagram @aseanutdfc_id, Kamis (8/10).
Pemain timnas Bosnia-Herzegovina tersebut memang pantas untuk mendapatkan gelar pemain terbaik di pertandingan melawan Port FC. Melansir Transfermarkt, Luka mencetak satu gol dan memberikan umpan gol kepada Berguinho di laga kali ini.
Jalannya pertandingan
Persib Bandung harus kebobolan terlebih dahulu dari Port FC. Tim tuan rumah berhasil unggul melalui gol penalti yang dicetak Jude Jacob Soonsup-Bell pada menit 63.
Setelah gol tersebut, Persib mulai tancap gas untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya, Mariano Peralta mencetak gol di menit ke-86.
Kerapuhan pertahanan Port FC mulai terlihat karena Maung Bandung mencetak dua gol di babak tambahan waktu. Gol-gol tersebut datang dari Berguinho menit 90+3 dan Luka Menalo menit 90+5.
Dengan kemenangan yang diraih Persib, mereka mendapatkan tiga poin perdana di ASEAN Club Championship. Kini, Persib bertengger di posisi kedua klasemen Grup B karena kalah jumlah gol dari Johor Darul Ta'zim yang berada di posisi puncak setelah menang 6-0 melawan Svay Rieng.
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