Persib Bandung Bikin Remontada Lawan Port FC, Igor Tolic Singgung Kecerdasan Anak Asuhnya

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memuji kecerdasan anak asuhnya setelah meraih remontada (kebangkitan) saat menghadapi Port FC pada laga pertama Grup B ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027.

Persib Bandung menang 3-1 saat bertandang ke markas Port FC di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, Kamis (8/10/2026). Tim berjuluk Pangeran Biru tersebut bisa dibilang meraih kemenangan dengan dramatis.

Pasalnya, Persib Bandung tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Jude Soonsup-Bell pada menit ke-66. Namun, Pangeran Biru secara mengejutkan berhasil membalikkan keadaan hanya dalam waktu sembilan menit jelang akhir babak kedua berkat gol Mariano Peralta, Berguinho, dan Luka Menalo.

"Selamat untuk para pemain. Hal seperti ini mungkin terjadi ketika Anda memiliki kelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi dan mengubah sistem di tengah pertandingan," terang Tolic dalam konferensi pers usai laga, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (9/10).

Lebih lanjut, Tolic mengungkap resep kemenangan Persib Bandung atas Port FC. Perubahan taktik pada babak kedua menjadi faktor krusial karena membuat skema serangan balik Pangeran Biru berjalan sangat baik hingga melakukan remontada atas tuan rumah.

"Mereka (Port FC) memiliki beberapa peluang di babak pertama, tetapi kami bertahan dengan baik. Di babak kedua, ruang permainan lebih terbuka dan kami memiliki solusi serangan balik yang luar biasa untuk menempatkan pemain di posisi yang tepat. Saya pikir kami layak mendapatkan kemenangan ini," terang pelatih asal Krosia tersebut.

Hasil kemenangan ini membuat Persib Bandung menduduki posisi kedua klasemen sementara Grup B ACC 2026/2027 dengan koleksi tiga poin. Mereka berada di bawah Johor Darul Ta’zim yang berhak memimpin klasemen setelah menang telak 6-0 atas Svay Rieng.

Setelah meraih kemenangan manis di negeri Gajah Putih, Persib Bandung kini langsung mengalihkan fokusnya ke kompetisi domestik Super League 2026/2027. Pangeran Biru bakal menantang Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10).