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Antara
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.39 WIB

Indonesia Hajar Arab Saudi 3-1 pada Kualifikasi Piala Asia Putri U-17

Pesepak bola Timnas Putri Indonesia U-17 menjalani sesi latihan di Lapangan Sutasoma, Halim, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/kye - Image

Pesepak bola Timnas Putri Indonesia U-17 menjalani sesi latihan di Lapangan Sutasoma, Halim, Jakarta, Sabtu (2/5/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/kye

JawaPos.com - Timnas Putri U-17 Indonesia menghajar Arab Saudi 3-1 pada pertandingan kedua Grup B Kualifikasi Piala Asia Putri U-17 2027 di Stadion Bishan, Singapura, Kamis.

Ketiga gol skuad Garuda Pertiwi Muda dipersembahkan oleh Nafeeza Ayasha Nori dengan mencetak dua gol bersama Fadill. Sedangkan, Arab Saudi membalas dengan satu gol dari Kenzy Alaa.

Kemenangan itu merupakan yang kedua tim asuhan Satoru Mochizuki setelah menekuk Bahrain 2-0 pada pertandingan pertama kualifikasi.

Dengan hasil itu, Indonesia memuncaki klasemen Grup B dengan mengoleksi enam poin. Kemenangan atas Arab Saudi juga menjadi modal penting bagi para pemain untuk menghadapi laga penutup Grup B.

Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi pertandingan terakhir melawan tuan rumah Singapura pada Minggu (11/10). Laga tersebut menjadi penentuan tiket menuju putaran final Piala Asia Putri U-17 2027.

Pemain Timnas Putri U-17 Indonesia Anya Gabriella mengatakan bahwa ia bersama rekan-rekannya akan memanfaatkan waktu persiapan untuk evaluasi dan memastikan kesiapan menghadapi laga penentuan.

Ia mengaku senang bisa meraih dua kemenangan berturut-turut, namun tim juga menyadari bahwa masih ada satu laga penting yang sudah menanti.

"Kami akan mengevaluasi kekurangan dari laga ini, menjaga fokus, dan memberikan seluruh kemampuan melawan Singapura," katanya dalam keterangan resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Gabriella meminta dukungan dari masyarakat Indonesia agar tim bisa berjuang maksimal dan meraih hasil terbaik untuk menuju persaingan di level Asia.

Editor: Banu Adikara
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