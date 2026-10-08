Ancaman Houthi Meningkat, AS Ingatkan Warga soal Penerbangan di Saudi

JawaPos.com - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi memperingatkan warga AS mengenai kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan transportasi akibat situasi keamanan yang berkembang di negara tersebut.
Dalam pernyataan pada Rabu, kedutaan menyebut peringatan itu dikeluarkan di tengah ancaman terbuka kelompok Houthi terhadap bandara dan wilayah udara di Arab Saudi.
“Warga AS harus meningkatkan kewaspadaan. Warga AS perlu mewaspadai kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan perjalanan,” kata kedutaan, dilansir dari Antara, Kamis (8/10).
Kedutaan juga meminta warga AS memeriksa status penerbangan secara langsung kepada maskapai dan bandara sebelum melakukan perjalanan.
Misi diplomatik AS tersebut turut memperingatkan warga agar tidak mendekati perbatasan Arab Saudi dengan Yaman karena adanya risiko keamanan.
“Pegawai pemerintah AS yang bekerja di Arab Saudi tidak diperbolehkan bepergian dalam jarak 20 mil atau 32 kilometer dari perbatasan Yaman karena risiko keselamatan,” demikian pernyataan tersebut.
Pegawai pemerintah AS juga memerlukan izin khusus untuk bepergian ke Provinsi Jizan, Asir, dan Najran, serta kota Qatif, Yanbu, dan Taif.
Bentrok antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi kembali terjadi pada pertengahan Juli setelah jeda selama empat tahun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022