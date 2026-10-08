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Antara
Kamis, 8 Oktober 2026 | 20.29 WIB

Ancaman Houthi Meningkat, AS Ingatkan Warga soal Penerbangan di Saudi

Pasukan Yaman dan Arab Saudi gencarkan serangan udara untuk hentikan laju Houthi (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi memperingatkan warga AS mengenai kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan transportasi akibat situasi keamanan yang berkembang di negara tersebut.

Dalam pernyataan pada Rabu, kedutaan menyebut peringatan itu dikeluarkan di tengah ancaman terbuka kelompok Houthi terhadap bandara dan wilayah udara di Arab Saudi.

“Warga AS harus meningkatkan kewaspadaan. Warga AS perlu mewaspadai kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan perjalanan,” kata kedutaan, dilansir dari Antara, Kamis (8/10).

Kedutaan juga meminta warga AS memeriksa status penerbangan secara langsung kepada maskapai dan bandara sebelum melakukan perjalanan.

Misi diplomatik AS tersebut turut memperingatkan warga agar tidak mendekati perbatasan Arab Saudi dengan Yaman karena adanya risiko keamanan.

“Pegawai pemerintah AS yang bekerja di Arab Saudi tidak diperbolehkan bepergian dalam jarak 20 mil atau 32 kilometer dari perbatasan Yaman karena risiko keselamatan,” demikian pernyataan tersebut.

Pegawai pemerintah AS juga memerlukan izin khusus untuk bepergian ke Provinsi Jizan, Asir, dan Najran, serta kota Qatif, Yanbu, dan Taif.

Bentrok antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi kembali terjadi pada pertengahan Juli setelah jeda selama empat tahun.

Editor: Kuswandi
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