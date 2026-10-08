Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Remehkan PSBS Biak dan Kendal Tornado FC

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mendapat tantangan berbeda pada fase grup League Cup 2026/2027. Green Force tergabung di Grup G Zona Timur bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC.

League Cup musim ini menjadi ajang baru yang mempertemukan klub-klub dari Super League 2026/2027 dan Championship 2026/2027. Kondisi tersebut membuat setiap pertandingan menghadirkan tantangan tersendiri bagi Persebaya.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menyadari dua pertandingan di fase grup tidak akan mudah. Pelatih asal Portugal itu meminta para pemain tetap menghormati lawan dan menjaga fokus sepanjang pertandingan.

“Kami akan bertanding melawan PSBS Biak, tim yang musim lalu berlaga di Super League dan Kendal Tornado FC yang sedang berjuang untuk promosi ke Super League," kata Bernardo Tavares, dikutip dari laman resmi I.League.

Menurutnya, kedua lawan memiliki motivasi besar ketika menghadapi Persebaya. Karena itu, Green Force tidak boleh menganggap remeh pertandingan meski kedua tim berasal dari level kompetisi yang berbeda.

“Kedua pertandingan ini pastinya akan menarik, dan lawan-lawan kami tentu akan memiliki motivasi tinggi saat menghadapi tim kami,” imbuhnya.

Persebaya Wajib Fokus di Fase Grup League Cup 2026/2027 merupakan edisi perdana turnamen yang mempertemukan klub-klub Super League dan Championship. Sebanyak 36 klub mengikuti fase grup yang terbagi dalam 12 grup.

Sementara itu, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sudah menunggu di babak perempat final. Artinya, persaingan menuju fase berikutnya akan berlangsung ketat sejak awal.

Format kompetisi membuat Persebaya tidak boleh kehilangan fokus. Hanya juara grup yang berhak melaju ke fase knockout. Dengan demikian, Green Force hanya memiliki dua pertandingan untuk mengamankan posisi teratas Grup G.

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