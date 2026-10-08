Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.32 WIB

Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Remehkan PSBS Biak dan Kendal Tornado FC

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares minta timnya waspadai PSBS Biak dan Kendal Tornado FC. (Dok. I.League) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares minta timnya waspadai PSBS Biak dan Kendal Tornado FC. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya mendapat tantangan berbeda pada fase grup League Cup 2026/2027. Green Force tergabung di Grup G Zona Timur bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC.

League Cup musim ini menjadi ajang baru yang mempertemukan klub-klub dari Super League 2026/2027 dan Championship 2026/2027. Kondisi tersebut membuat setiap pertandingan menghadirkan tantangan tersendiri bagi Persebaya.

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menyadari dua pertandingan di fase grup tidak akan mudah. Pelatih asal Portugal itu meminta para pemain tetap menghormati lawan dan menjaga fokus sepanjang pertandingan.

“Kami akan bertanding melawan PSBS Biak, tim yang musim lalu berlaga di Super League dan Kendal Tornado FC yang sedang berjuang untuk promosi ke Super League," kata Bernardo Tavares, dikutip dari laman resmi I.League.

Menurutnya, kedua lawan memiliki motivasi besar ketika menghadapi Persebaya. Karena itu, Green Force tidak boleh menganggap remeh pertandingan meski kedua tim berasal dari level kompetisi yang berbeda.

“Kedua pertandingan ini pastinya akan menarik, dan lawan-lawan kami tentu akan memiliki motivasi tinggi saat menghadapi tim kami,” imbuhnya.

Persebaya Wajib Fokus di Fase Grup

League Cup 2026/2027 merupakan edisi perdana turnamen yang mempertemukan klub-klub Super League dan Championship. Sebanyak 36 klub mengikuti fase grup yang terbagi dalam 12 grup.

Sementara itu, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda sudah menunggu di babak perempat final. Artinya, persaingan menuju fase berikutnya akan berlangsung ketat sejak awal.

Format kompetisi membuat Persebaya tidak boleh kehilangan fokus. Hanya juara grup yang berhak melaju ke fase knockout. Dengan demikian, Green Force hanya memiliki dua pertandingan untuk mengamankan posisi teratas Grup G.

Bernardo Tavares menegaskan target Persebaya di fase grup sudah jelas. Green Force ingin memaksimalkan dua pertandingan tersebut dengan meraih kemenangan sekaligus memastikan tiket ke babak berikutnya.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: iLeague
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persela Berpotensi Bikin Kejutan di League Cup, Bima Sakti Tetap Fokus Promosi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persela Berpotensi Bikin Kejutan di League Cup, Bima Sakti Tetap Fokus Promosi

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.22 WIB

Deltras FC Segrup dengan Persik dan Persis di League Cup, Ini Strategi Leonard Tupamahu - Image
Sepak Bola Indonesia

Deltras FC Segrup dengan Persik dan Persis di League Cup, Ini Strategi Leonard Tupamahu

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.14 WIB

Arema FC Tak Anggap Remeh League Cup 2026/27, Target Melangkah Sejauh Mungkin - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Tak Anggap Remeh League Cup 2026/27, Target Melangkah Sejauh Mungkin

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.07 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore