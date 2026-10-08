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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 8 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Persebaya Surabaya Target Libas PSBS Biak dan Kendal Tornado FC di League Cup 2026/2027

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menargetkan dua kemenangan pada fase grup League Cup 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya menargetkan kemenangan atas PSBS Biak dan Kendal Tornado FC pada fase grup League Cup 2026/2027.

Green Force tergabung di Grup G Zona Timur 1 setelah hasil drawing I.League di Jakarta, Rabu (7/10), dengan dua laga tersebut menjadi jalan Persebaya Surabaya untuk lolos ke babak berikutnya.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan timnya tidak ingin sekadar meramaikan League Cup 2026/2027. Green Force membidik kemenangan dalam dua pertandingan fase grup demi mengamankan tiket ke babak selanjutnya.

“Kami akan bertanding melawan PSBS Biak, tim yang musim lalu berlaga di Super League, serta Kendal Tornado FC yang sedang berjuang untuk promosi ke Super League. Tentu saja ini akan menjadi dua pertandingan yang menarik, dan lawan-lawan kami pasti memiliki motivasi tinggi saat menghadapi tim kami,” ujar Bernardo Tavares, Kamis (8/10/2026).

Bernardo menyadari dua lawan Persebaya Surabaya memiliki motivasi besar ketika berhadapan dengan tim dari kasta tertinggi. Karena itu, pelatih asal Portugal tersebut meminta anak asuhnya tetap menunjukkan respek dan tampil maksimal dalam setiap pertandingan.

“Oleh karena itu, kami harus menghormati lawan dan berusaha menampilkan performa terbaik di kedua pertandingan tersebut dengan target meraih kemenangan,” tegas Bernardo.

Format fase grup League Cup 2026/2027 membuat setiap tim hanya menjalani dua pertandingan. Persebaya Surabaya akan menghadapi PSBS Biak dan Kendal Tornado FC dengan satu pertandingan berlangsung di kandang dan satu laga lainnya dimainkan di markas lawan.

“Target Persebaya di League Cup adalah memenangkan dua pertandingan berikutnya dan lolos ke babak selanjutnya,” kata Bernardo.

Fase grup League Cup 2026/2027 akan berlangsung pada tiga matchday, yakni 3–5 November, 24–26 November, serta 1–3 Desember 2026. Hanya juara dari masing-masing grup yang berhak melanjutkan perjuangan ke babak 12 besar.

Persebaya Surabaya sendiri masih menunggu kepastian jadwal pertandingan dari klub. Informasi mengenai venue dan waktu pertandingan Green Force akan disampaikan lebih lanjut melalui kanal resmi klub.

PSBS Biak dan Kendal Tornado FC Bukan Lawan Mudah

PSBS Biak menjadi salah satu lawan yang perlu diwaspadai Persebaya Surabaya karena musim lalu tampil di kompetisi Super League. Sementara itu, Kendal Tornado FC datang dengan ambisi promosi menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Editor: Edi Yulianto
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