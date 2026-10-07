Resmi! Persebaya Surabaya Masuk Grup G League Cup 2026/2027, Ada PSBS Biak dan Kendal Tornado FC

Persebaya Surabaya tergabung di Grup G Zona Timur 1 League Cup 2026/2027 bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi menempati Zona Timur 1 Grup G League Cup 2026/2027 bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC. Turnamen pengganti Piala Indonesia tersebut diikuti 38 tim dan fase grup akan berlangsung dalam tiga matchday pada November hingga Desember 2026.
Persebaya Surabaya tergabung di Zona Timur 1 Grup G bersama PSBS Biak dan Kendal Tornado FC.
Komposisi tersebut membuat Green Force akan menjalani persaingan fase grup bersama dua klub lain untuk memperebutkan posisi terbaik menuju babak berikutnya.
League Cup 2026/2027 menjadi kompetisi baru yang digelar operator Liga Indonesia I.League sebagai pengganti Piala Indonesia.
Total 38 tim akan ambil bagian dalam turnamen ini, terdiri dari 18 klub Super League dan 20 klub Championship Liga 2.
Seluruh pertandingan fase grup League Cup 2026/2027 akan dimainkan pada hari kerja atau weekday. Tiga matchday telah ditetapkan pada 3–5 November, 24–26 November, serta 1–3 Desember 2026.
I.League juga memastikan penyusunan jadwal mempertimbangkan agenda kompetisi antarklub Asia.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar asas fairness dan competitiveness tetap berjalan optimal di seluruh kompetisi yang melibatkan klub-klub Indonesia.
Setelah fase grup selesai, persaingan League Cup 2026/2027 berlanjut ke babak gugur 12 besar pada 15–17 Januari 2027.
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