Jalani Proses Naturalisasi WNI, Taisei Marukawa: Saya Benar-benar Jatuh Cinta dengan Negara Ini!

Taisei Marukawa mencetak satu gol dan satu assist saat Dewa United mengalahkan PSS Sleman 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026/27. (Dok. Dewa United)
JawaPos.com - Gelandang serang Dewa United Banten FC, Taisei Marukawa, tengah menjalani proses untuk mendapatkan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Pemain asal Jepang tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan naturalisasi sudah diserahkan. Saat ini, Taisei hanya perlu menunggu proses persetujuan dari pihak terkait.
Taisei memilih untuk tidak membeberkan secara detail tahapan yang sedang dijalaninya. Namun, pemain bernomor punggung 11 itu memastikan proses naturalisasi sejauh ini berjalan dengan baik.
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"Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai prosesnya, tetapi saya sudah menyerahkan dokumen yang diperlukan dan saat ini masih menunggu persetujuan," ujar Taisei di Dewa United Arena, Tangerang.
Keinginan Taisei untuk menjadi WNI tidak terlepas dari kedekatannya dengan Indonesia. Pemain berusia 29 tahun itu sudah berkarier di Tanah Air selama lima tahun dan mengaku semakin nyaman menjalani kehidupan di Indonesia.
Selama berada di Indonesia, Taisei merasa mendapatkan banyak pengalaman berharga. Keramahan masyarakat menjadi salah satu hal yang membuatnya semakin mencintai Indonesia.
"Saya sudah tinggal di Indonesia selama lima tahun dan benar-benar jatuh cinta dengan negara ini. Semua orang sangat ramah, dan menghabiskan waktu di Indonesia membuat saya merasa bahagia," ucapnya.
Taisei pertama kali berkarier di Indonesia pada 2021. Sejak saat itu, pemain yang dikenal memiliki kemampuan dalam mengolah bola dan menciptakan peluang tersebut terus menjadi salah satu gelandang serang yang diperhitungkan di kompetisi sepak bola Indonesia.
Kini, langkah berikutnya adalah menuntaskan proses naturalisasi. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan status WNI berhasil didapatkan, Taisei memiliki satu target besar yang ingin diwujudkan.
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