Tavares Janjikan Kesempatan Pemain EPA Persebaya di Piala Liga 2026-2027

JawaPos.com - Piala Liga 2026-2027 jadi momen bagi pemain muda untuk unjuk gigi. Itulah janji yang diucapkan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares.

“Piala Liga jadi kesempatan bagi pemain Elite Pro Academy (EPA) untuk tampil bersama tim senior,” kata pelatih asal Portugal itu dalam rilis resmi klub. Tavares bahkan sudah mengajak beberapa pemain EPA untuk berlatih dengan tim utama.

Salah satunya adalah kiper Bobby Breitner. Penjaga gawang Persebaya U-20 itu sudah beberapa kali berlatih dengan tim senior. Tavares menyebut peluang para pemain muda untuk tampil di Piala Liga 2026-2027 sangatlah besar.

“Apalagi dengan aturan hanya boleh menurunkan tiga pemain asing, itu bisa jadi kesempatan bagi pemain dari akademi kami untuk membuktikan bahwa mereka layak diberi kesempatan (tampil),” terang mantan pelatih PSM Makassar itu.

Waspadai Kejutan Tim Kasta Kedua Peluang untuk tampil menang cukup besar. Apalagi, di Grup G, Green Force akan melawan dua tim kasta kedua, Kendal Tornado FC dan PSBS Biak. Meski lawan berada satu level di bawah, Tavares ogah meremehkan.

Menurutnya, dua tim itu bisa saja membuat kejutan.

“PSBS adalah tim yang musim lalu masih bermain di Super League. Sementara Kendal, mereka nyaris promosi ke kasta teratas musim lalu. Tentu ini akan jadi laga menarik. Apalagi, mereka juga bakal termotivasi ketika menghadapi kami,” beber pelatih 46 tahun itu.

Karena itu, Tavares berjanji akan tetap memberikan yang terbaik di Piala Liga 2026-2027.

“Kami tetap memberikan respek kepada para lawan kami di grup kali ini. Kami berjanji akan memberikan yang terbaik dalam dua laga tersebut, tentunya dengan mempersembahkan kemenangan,” beber Tavares.