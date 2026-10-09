Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Bagus Putra Pamungkas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.23 WIB

Tavares Janjikan Kesempatan Pemain EPA Persebaya di Piala Liga 2026-2027

Bernardo Tavares berjanji memberi kesempatan kepada pemain EPA Persebaya di Piala Liga 2026-2027. Green Force juga membidik dua kemenangan fase grup. (Dok. Persebaya) - Image

Bernardo Tavares berjanji memberi kesempatan kepada pemain EPA Persebaya di Piala Liga 2026-2027. Green Force juga membidik dua kemenangan fase grup. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Piala Liga 2026-2027 jadi momen bagi pemain muda untuk unjuk gigi. Itulah janji yang diucapkan oleh pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares.

“Piala Liga jadi kesempatan bagi pemain Elite Pro Academy (EPA) untuk tampil bersama tim senior,” kata pelatih asal Portugal itu dalam rilis resmi klub. Tavares bahkan sudah mengajak beberapa pemain EPA untuk berlatih dengan tim utama.

Salah satunya adalah kiper Bobby Breitner. Penjaga gawang Persebaya U-20 itu sudah beberapa kali berlatih dengan tim senior. Tavares menyebut peluang para pemain muda untuk tampil di Piala Liga 2026-2027 sangatlah besar.

“Apalagi dengan aturan hanya boleh menurunkan tiga pemain asing, itu bisa jadi kesempatan bagi pemain dari akademi kami untuk membuktikan bahwa mereka layak diberi kesempatan (tampil),” terang mantan pelatih PSM Makassar itu.

Waspadai Kejutan Tim Kasta Kedua

Peluang untuk tampil menang cukup besar. Apalagi, di Grup G, Green Force akan melawan dua tim kasta kedua, Kendal Tornado FC dan PSBS Biak. Meski lawan berada satu level di bawah, Tavares ogah meremehkan.

Menurutnya, dua tim itu bisa saja membuat kejutan.

“PSBS adalah tim yang musim lalu masih bermain di Super League. Sementara Kendal, mereka nyaris promosi ke kasta teratas musim lalu. Tentu ini akan jadi laga menarik. Apalagi, mereka juga bakal termotivasi ketika menghadapi kami,” beber pelatih 46 tahun itu.

Karena itu, Tavares berjanji akan tetap memberikan yang terbaik di Piala Liga 2026-2027.

“Kami tetap memberikan respek kepada para lawan kami di grup kali ini. Kami berjanji akan memberikan yang terbaik dalam dua laga tersebut, tentunya dengan mempersembahkan kemenangan,” beber Tavares.

Lantas, apa target Tavares dalam Piala Liga 2026-2027? Dia ogah berbicara terlalu jauh.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Remehkan PSBS Biak dan Kendal Tornado FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Minta Persebaya Tak Remehkan PSBS Biak dan Kendal Tornado FC

Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.32 WIB

Kendal Tornado Hadapi Persebaya dan PSBS Biak di League Cup, Ini Respon Stefan Keeltjes - Image
Sepak Bola Indonesia

Kendal Tornado Hadapi Persebaya dan PSBS Biak di League Cup, Ini Respon Stefan Keeltjes

Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Persebaya Surabaya Target Libas PSBS Biak dan Kendal Tornado FC di League Cup 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Target Libas PSBS Biak dan Kendal Tornado FC di League Cup 2026/2027

Kamis, 8 Oktober 2026 | 14.34 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore