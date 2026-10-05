Deltras FC dan Persela Belum Terkalahkan, Persiba dan Barito Jadi Korban

Deltras FC melanjutkan tren positif di Championship 2026-2027. The Lobster belum terkalahkan setelah meraih kemenangan. (Dok. Deltras FC)
JawaPos.com – Deltras FC masih belum ternoda. Itu setelah mereka mencatatkan quattrick kemenangan. Poin sempurna keempat The Lobster didapat di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, kemarin sore. Deltras menang dua gol tanpa balas atas Persiba Balikpapan.
Dua gol dicetak pada babak kedua. Masing-masing oleh M. Idris pada menit ke-49 dan Wigi Pratama pada menit ke-79. Hasil itu membuat The Lobster masih kukuh di puncak klasemen dengan torehan 12 poin.
"Kami sangat bersyukur atas kemenangan ini. Kami mampu meraih tiga poin karena anak-anak tampil bagus. Terutama ketika memanfaatkan peluang dari serangan balik," kata pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu.
Leonard menyebut anak asuhnya makin padu. "Sejak saya datang, para pemain cepat belajar dan paham bagaimana filosofi tim ini bermain," terang pelatih 43 tahun itu.
Pemahaman filosofi tersebut membuat para pemain tampil enjoy di lapangan. Mereka juga tidak bergantung pada satu pemain saja.
"Semua itu kuncinya adalah kerja keras pemain. Mereka tahu atmosfer di dalam dan luar lapangan. Jadi, dengan begitu para pemain tahu apa yang harus dilakukan di lapangan," jelas Leonard.
Sebaliknya, hasil ini membuat Persiba mencatatkan quattrick kekalahan. Mereka berada di posisi kesembilan, hanya unggul dari PSBS Biak yang berada di dasar klasemen sementara Grup Timur. Pelatih Persiba, Sudirman, punya alasan soal rentetan hasil buruk tersebut.
"Karena tim kami ini bisa dibilang punya skuad yang baru. Jadi perlu waktu untuk mendapatkan chemistry para pemain. Bukan hal mudah untuk menyatukan para pemain baru," katanya.
Karena itu, dia memastikan bakal melakukan perbaikan.
"Kami tidak ingin hasil ini berlanjut. Di pertandingan selanjutnya, kami ingin bangkit dan meraih poin penuh. Kami akan terus melakukan introspeksi," tutup Sudirman.
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