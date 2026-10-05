AFC Siapkan Nations League, Ranking FIFA Indonesia Jadi Penentu Tiket Piala Dunia 2034

Selebrasi Para pemain Timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan Bangladesh dalam pertandingan penyisihan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Rayhan Putra Prihambudi/ JawaPos.com) JawaPos.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dikabarkan tengah menyiapkan kompetisi baru bernama AFC Nations League.

Ajang ini disebut bakal menjadi salah satu perubahan besar dalam sistem sepak bola Asia karena hasil pertandingan nantinya berpotensi berkaitan langsung dengan tiket menuju Piala Dunia dan Piala Asia.

Dikutip dari ESPN, AFC Nations League direncanakan mulai bergulir setelah Piala Dunia 2030. Kompetisi tersebut akan membagi 47 anggota AFC ke dalam tiga kasta atau liga.

Tier 1 akan dihuni 18 negara, Tier 2 berisi 18 negara, sedangkan Tier 3 terdiri dari 11 negara. Nantinya, sistem promosi dan degradasi akan diberlakukan di antara ketiga tingkatan tersebut.

Yang paling menarik adalah jalur menuju Piala Dunia 2034. Sebanyak 18 tim di Tier 1 akan menjalani kompetisi liga dengan total 12 pertandingan, terdiri dari enam laga kandang dan enam pertandingan tandang.

Enam tim terbaik di klasemen akhir Tier 1 akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2034. Sementara itu, negara yang finis di posisi ketujuh hingga kesepuluh akan mengikuti babak playoff untuk memperebutkan dua tiket tambahan.

Tim yang menempati posisi ketiga dalam playoff tersebut juga masih memiliki peluang melalui jalur playoff antarkonfederasi.