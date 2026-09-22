Kebobolan Bola Mati, Pekerjaan Rumah Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya Selama Jeda Kompetisi

JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (19/9/2026).

Hasil tersebut menyisakan pekerjaan rumah bagi Bernardo Tavares, terutama memperbaiki koordinasi lini belakang Persebaya Surabaya saat menghadapi situasi bola mati.

Gol Bola Mati Jadi Sorotan Bernardo Tavares Kebobolan dari situasi set piece menjadi salah satu hal yang paling disorot Bernardo Tavares setelah Persebaya Surabaya gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri.

Pelatih asal Portugal itu menilai pertahanan Green Force sebenarnya memiliki kesempatan untuk menghentikan rangkaian serangan Garudayaksa FC sebelum berujung gol.

“Kami kebobolan melalui set pieces. Saat situasi sepak pojok pendek, lini pertahanan kami tidak bergerak maju secara serempak,” ujar pelatih asal Portugal itu.

“Kami seharusnya lebih agresif dalam menekan pemain yang menguasai bola.”

Menurut Bernardo Tavares, masalah tersebut bukan semata-mata muncul dari kualitas umpan atau eksekusi lawan, melainkan koordinasi pemain Persebaya Surabaya ketika menghadapi skema sepak pojok pendek.

Ketidaksamaan gerakan lini pertahanan membuat Garudayaksa FC mendapatkan ruang untuk mengembangkan serangan hingga menghasilkan umpan berbahaya ke area tiang jauh.