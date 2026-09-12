Hugo Gomes Makin Percaya Diri! Madura United Bidik Poin di Kandang PSS Sleman

JawaPos.com — Madura United FC membidik poin saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9/2026) sore.

Gelandang Hugo Gomes menilai mental dan kekompakan tim sedang bagus setelah kemenangan atas Persijap Jepara pada laga pembuka.

Hugo Gomes menjadi salah satu pemain yang diandalkan Madura United FC untuk menghadapi tekanan laga tandang.

Gelandang asal Brasil itu memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana sebelum bertolak menghadapi PSS Sleman.

Menurut Hugo Gomes, Madura United FC tidak datang ke Sleman sekadar untuk menjalani pertandingan. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut membawa tekad kuat untuk mendapatkan poin dari markas PSS Sleman.

Bagaimana Mental Madura United? Hugo Gomes menyebut kondisi mental para pemain Madura United FC berada dalam keadaan bagus menjelang pertandingan. Situasi tersebut menjadi modal penting setelah kemenangan pada laga pertama kompetisi musim 2026/27.

"Mental kami sangat bagus. Kami sudah persiapan, kami sudah kerja juga untuk bisa dapat poin di sini. Yang penting, kami bisa bekerja sebagai grup, dan dapat poin besok," kata Hugo Gomes.

Pernyataan tersebut menunjukkan kepercayaan diri Hugo Gomes setelah Madura United FC mengawali musim dengan hasil positif.