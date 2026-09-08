Baru Lepaskan 8 Tembakan! Persebaya Surabaya Wajib Evaluasi Lini Serang Lawan PSIM Yogyakarta

Persebaya Surabaya wajib meningkatkan agresivitas lini serang setelah hanya mencatatkan 8 tembakan saat ditahan Bhayangkara Presisi Lampung FC 1-1. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya wajib membenahi lini serang setelah hanya melepaskan 8 tembakan saat bermain 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di kandang lawan.
Evaluasi tersebut menjadi penting bagi Green Force sebelum menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (13/9/2026) malam.
Hasil imbang pada laga perdana membuat Persebaya Surabaya mengawali kompetisi dengan satu poin dan menempati posisi ke-11 klasemen sementara.
Yann Mabella memang mampu membawa Green Force unggul lebih dahulu, tetapi keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga pertandingan berakhir setelah Allano Lima mencetak gol penyeimbang pada babak kedua.
Statistik pertandingan menunjukkan Persebaya Surabaya masih kalah agresif dibandingkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam urusan menciptakan peluang.
Green Force hanya mencatatkan 8 total tembakan, sedangkan tuan rumah mampu melepaskan 18 tembakan sepanjang pertandingan berdasarkan data I.League.
Perbedaan tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah Bernardo Tavares tidak hanya berkaitan dengan cara mempertahankan keunggulan.
Ketika sudah memimpin 1-0, Persebaya Surabaya semestinya tetap memiliki keberanian untuk mencari gol kedua agar lawan tidak mendapatkan kesempatan mengubah jalannya pertandingan.
Dari 8 tembakan yang dilepaskan, Persebaya Surabaya mencatatkan 3 tembakan tepat sasaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju