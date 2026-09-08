Baru Lepaskan 8 Tembakan! Persebaya Surabaya Wajib Evaluasi Lini Serang Lawan PSIM Yogyakarta

JawaPos.com — Persebaya Surabaya wajib membenahi lini serang setelah hanya melepaskan 8 tembakan saat bermain 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama Super League 2026/2027 di kandang lawan.

Evaluasi tersebut menjadi penting bagi Green Force sebelum menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (13/9/2026) malam.

Hasil imbang pada laga perdana membuat Persebaya Surabaya mengawali kompetisi dengan satu poin dan menempati posisi ke-11 klasemen sementara.

Yann Mabella memang mampu membawa Green Force unggul lebih dahulu, tetapi keunggulan tersebut gagal dipertahankan hingga pertandingan berakhir setelah Allano Lima mencetak gol penyeimbang pada babak kedua.

Mengapa lini serang Persebaya Surabaya perlu dievaluasi? Statistik pertandingan menunjukkan Persebaya Surabaya masih kalah agresif dibandingkan Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam urusan menciptakan peluang.

Green Force hanya mencatatkan 8 total tembakan, sedangkan tuan rumah mampu melepaskan 18 tembakan sepanjang pertandingan berdasarkan data I.League.

Perbedaan tersebut memperlihatkan pekerjaan rumah Bernardo Tavares tidak hanya berkaitan dengan cara mempertahankan keunggulan.

Ketika sudah memimpin 1-0, Persebaya Surabaya semestinya tetap memiliki keberanian untuk mencari gol kedua agar lawan tidak mendapatkan kesempatan mengubah jalannya pertandingan.