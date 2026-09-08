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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 8 September 2026 | 14.05 WIB

Shin Tae-yong Punya Catatan Usai Persija Taklukkan Borneo FC, Persib Jadi Target Berikutnya

Shin Tae-yong menjalani debutnya sebagai pelatih klub di Super League bersama Persija Jakarta dengan menghadapi Borneo FC. Macan Kemayoran harus bertandang ke markas runner-up musim lalu pada pekan pertama. (Persija) - Image

Shin Tae-yong menjalani debutnya sebagai pelatih klub di Super League bersama Persija Jakarta dengan menghadapi Borneo FC. Macan Kemayoran harus bertandang ke markas runner-up musim lalu pada pekan pertama. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali perjalanan di Super League 2026/2027 dengan hasil positif. Macan Kemayoran membawa pulang tiga poin setelah menang tipis 1-0 atas Borneo FC dalam pertandingan pekan pertama di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026).

Alexander Jeremejeff menjadi penentu kemenangan Persija melalui gol tunggalnya. Meski berhasil mengamankan kemenangan dalam laga tandang yang tidak mudah, pelatih Persija, Shin Tae-yong, masih melihat ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai permainan Persija belum berada pada level terbaik.

Bahkan, Shin Tae-yong menyebut penampilan anak asuhnya saat menghadapi Borneo FC baru mencapai sekitar 50 persen.

Penilaian tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Persija sebelum menjalani pertandingan pekan kedua. Sebab, lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan.

Persija akan menjamu Persib Bandung di Jakarta pada Sabtu (12/9/2026). Pertandingan tersebut dipastikan menjadi salah satu laga yang menarik perhatian karena mempertemukan dua klub besar dengan rivalitas panjang di sepak bola Indonesia.

Shin Tae-yong berharap waktu persiapan yang tersedia bisa digunakan untuk meningkatkan permainan tim.

Ia ingin Persija tampil lebih efektif, terutama dalam mengambil keputusan ketika mendapatkan peluang di pertandingan.

Menurutnya, kondisi pemain juga ikut memengaruhi penampilan Persija saat bertandang ke markas Borneo FC.

Editor: Banu Adikara
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