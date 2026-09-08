Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 8 September 2026 | 13.49 WIB

Rei Okada Merapat, Borneo FC Punya 14 Pemain Asing dan Siapkan Tampil di Kompetisi Asia

Rei Okada. (Istimewa) - Image

Rei Okada. (Istimewa)

JawaPos.com - Borneo FC kembali menambah kekuatan di sektor pertahanan. Pesut Etam resmi mendatangkan bek asal Jepang, Rei Okada, untuk menambah kedalaman skuad pada musim 2026/2027.

Rei Okada menjadi pemain asing ke-14 yang direkrut Borneo FC pada musim ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut sebelumnya memperkuat Klagenfurt FC yang berkompetisi di Liga 2 Austria.

Pada musim lalu, Rei Okada tercatat tampil dalam 24 pertandingan bersama Klagenfurt FC. Bek asal Jepang itu juga menyumbangkan dua assist selama membela klub Austria tersebut.

Kehadiran Rei Okada membuat persaingan di lini belakang Borneo FC semakin menarik. Pemain Jepang itu diharapkan bisa memberikan opsi tambahan bagi tim, terutama untuk menghadapi padatnya agenda kompetisi musim ini.

Borneo FC memang melakukan perombakan cukup besar terhadap komposisi pemain asingnya. Sejumlah pemain baru didatangkan dari berbagai negara untuk memperkuat tim dalam menghadapi kompetisi domestik sekaligus agenda di level Asia dan ASEAN.

Selain Rei Okada, Borneo FC telah memiliki sejumlah pemain asing lainnya. Mereka adalah Marcos Astina, Caxambu, Juan Villa, Kadu, Iago Mendonça, Christian Matheus, Gabriel Oliveira, Rodrigo Varanda, Kablan N'Goma, Njabulo Blom, Rubio, Moussa Diarra, dan Van Basty Souza.

Dari daftar tersebut, mayoritas pemain asing merupakan wajah baru di skuad Pesut Etam. Mereka didatangkan dari berbagai kompetisi, mulai dari Eropa, Asia, hingga kawasan lainnya.

Dengan tambahan Rei Okada, jumlah pemain asing Borneo FC kini mencapai 14 orang. Namun, regulasi kompetisi membuat tidak seluruh pemain tersebut bisa didaftarkan untuk ajang Super League.

Borneo FC hanya dapat mendaftarkan 11 pemain asing untuk kompetisi Super League. Artinya, terdapat tiga pemain asing yang kemungkinan diproyeksikan untuk memperkuat tim pada kompetisi Asia dan ASEAN.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
17 Tembakan Nirgol, Mauro Jeronimo Bongkar Masalah Borneo FC - Image
Sepak Bola Indonesia

17 Tembakan Nirgol, Mauro Jeronimo Bongkar Masalah Borneo FC

Selasa, 8 September 2026 | 06.55 WIB

Persijap Kalah dari Madura United, Juan Cortes Akui Masih Banyak Pekerjaan Rumah - Image
Sepak Bola Indonesia

Persijap Kalah dari Madura United, Juan Cortes Akui Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Selasa, 8 September 2026 | 01.21 WIB

Sambutan Hangat untuk Nadeo Usai Persija Menang Tipis di Samarinda - Image
Sepak Bola Indonesia

Sambutan Hangat untuk Nadeo Usai Persija Menang Tipis di Samarinda

Senin, 7 September 2026 | 03.39 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore