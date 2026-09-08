Rei Okada Merapat, Borneo FC Punya 14 Pemain Asing dan Siapkan Tampil di Kompetisi Asia

JawaPos.com - Borneo FC kembali menambah kekuatan di sektor pertahanan. Pesut Etam resmi mendatangkan bek asal Jepang, Rei Okada, untuk menambah kedalaman skuad pada musim 2026/2027.

Rei Okada menjadi pemain asing ke-14 yang direkrut Borneo FC pada musim ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut sebelumnya memperkuat Klagenfurt FC yang berkompetisi di Liga 2 Austria.

Pada musim lalu, Rei Okada tercatat tampil dalam 24 pertandingan bersama Klagenfurt FC. Bek asal Jepang itu juga menyumbangkan dua assist selama membela klub Austria tersebut.

Kehadiran Rei Okada membuat persaingan di lini belakang Borneo FC semakin menarik. Pemain Jepang itu diharapkan bisa memberikan opsi tambahan bagi tim, terutama untuk menghadapi padatnya agenda kompetisi musim ini.

Borneo FC memang melakukan perombakan cukup besar terhadap komposisi pemain asingnya. Sejumlah pemain baru didatangkan dari berbagai negara untuk memperkuat tim dalam menghadapi kompetisi domestik sekaligus agenda di level Asia dan ASEAN.

Selain Rei Okada, Borneo FC telah memiliki sejumlah pemain asing lainnya. Mereka adalah Marcos Astina, Caxambu, Juan Villa, Kadu, Iago Mendonça, Christian Matheus, Gabriel Oliveira, Rodrigo Varanda, Kablan N'Goma, Njabulo Blom, Rubio, Moussa Diarra, dan Van Basty Souza.

Dari daftar tersebut, mayoritas pemain asing merupakan wajah baru di skuad Pesut Etam. Mereka didatangkan dari berbagai kompetisi, mulai dari Eropa, Asia, hingga kawasan lainnya.

Dengan tambahan Rei Okada, jumlah pemain asing Borneo FC kini mencapai 14 orang. Namun, regulasi kompetisi membuat tidak seluruh pemain tersebut bisa didaftarkan untuk ajang Super League.