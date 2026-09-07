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Antara
Selasa, 8 September 2026 | 01.33 WIB

Klasemen Super League 2026/2027: Arema FC di Puncak, Persib Posisi Kedua, Persebaya Kesebelas

Arema FC memimpin klasemen Super League 2026/2027 setelah pekan pertama, disusul Persib Bandung, Madura United, Bali United, dan Dewa United. (Arema FC) - Image

Arema FC memimpin klasemen Super League 2026/2027 setelah pekan pertama, disusul Persib Bandung, Madura United, Bali United, dan Dewa United. (Arema FC)

JawaPos.com — Arema FC menempati posisi pertama klasemen sementara Super League 2026/2027, sedangkan Persib Bandung berada di peringkat kedua setelah rampungnya pekan perdana.

Singo Edan menempati posisi pertama klasemen sementara BRI Super League berkat kemenangan telak 4-0 atas Isenmulang FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat. Demikian catatan I.League, Senin (7/9).

Arema FC mengoleksi tiga poin dari satu pertandingan dengan selisih gol surplus empat.

Sementara itu, juara bertahan Persib Bandung berada di peringkat kedua klasemen sementara BRI Super League setelah mengalahkan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu.

Pada pertandingan tersebut, Persib Bandung meraih kemenangan berkat gol Patricio Matricardi, Balsa Sekulic, dan Uilliam Barros. PSM Makassar sempat unggul terlebih dahulu melalui Kodai Tanaka.

Skuad asuhan Igor Tolic berada di peringkat kedua klasemen sementara BRI Super League dengan tiga poin dari satu pertandingan dan surplus dua gol.

Selanjutnya, peringkat ketiga hingga keenam secara berturut-turut ditempati Madura United, Bali United, Dewa United, dan Persija Jakarta. Keempat tim tersebut sama-sama mengoleksi tiga poin dari satu pertandingan.

Hasil Pekan Pertama Super League 2026/2027

Arema FC 4-0 Isenmulang FC

Bali United 2-1 PSS Sleman

Persik Kediri 0-1 Dewa United

Editor: Hendra
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Sumber: ANTARA
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