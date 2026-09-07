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Bagus Putra Pamungkas
Senin, 7 September 2026 | 23.27 WIB

Gawat! Kompetisi Belum Dimulai, Deltras FC Coret Dua Pemain Asing

Deltras FC mencoret dua pemain asing sebelum kompetisi dimulai. Lionel Lopes dan Mohcine Hassan Nader Lopes direkrut untuk memperkuat skuad The Lobster. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Deltras FC mencoret dua pemain asing sebelum kompetisi dimulai. Lionel Lopes dan Mohcine Hassan Nader Lopes direkrut untuk memperkuat skuad The Lobster. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Kejutan terjadi dalam sesi launching tim Deltras FC di Alun-Alun Sidoarjo, kemarin (6/9) pagi. Tidak ada nama Takuya Matsunaga dan Abdeen Abdul dalam skuad yang diperkenalkan.

Padahal, kedua pemain asing itu sudah resmi direkrut. Mereka bahkan sudah ikut dalam beberapa laga uji coba. Lantas, ke mana perginya kedua pemain tersebut? Ternyata, Abdeen dan Takuya dicoret sebelum launching tim.

"Mereka memang tidak mampu memenuhi ekspektasi. Kami tidak peduli. Kalau pemain tidak bisa memenuhi ekspektasi, ya kami ganti," kata Presiden Deltras FC Deddy Adrianto Wibowo.

Sebagai gantinya, dua pemain asing anyar langsung direkrut. Mereka adalah Lionel Lopes dan Mohcine Hassan Nader Lopes.

Lopes merupakan pemain asing The Lobster musim lalu. Pemain asal Brasil itu dipanggil lagi karena dianggap layak. Musim lalu, dia mencetak empat gol dan lima assist untuk Deltras FC.

Sementara itu, Nader musim lalu memperkuat PSBS Biak. Bomber asal Maroko itu mencetak enam gol dan lima assist. "Hal ini menunjukkan bahwa manajemen serius untuk fokus meraih prestasi musim ini," terang pria asli Malang tersebut.

Target Tinggi Manajemen

Dalam launching itu, total The Lobster memperkenalkan 30 pemain. Dengan skuad yang ada, Deddy cukup optimistis dengan performa tim. Karena itu, dia mematok target tinggi.

"Targetnya, mudah-mudahan kami bisa menyapu bersih putaran pertama dengan kemenangan. Lalu, di putaran kedua semoga hal itu bisa berlanjut," kata mantan Presiden Persibo Bojonegoro tersebut.

Di laga perdana Championship 2026-2027, The Lobster akan menghadapi PSBS Biak. Laga digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada 13 September nanti.

Bek anyar Deltras FC, Bagus Nirwanto, ingin meraih hasil maksimal. "Tentu kami ingin menang di laga perdana. Karena hasil laga perdana penting untuk melangkah ke depan," tegasnya.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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