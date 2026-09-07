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Andre Rizal Hanafi
Senin, 7 September 2026 | 12.28 WIB

Eveline Andalkan Pengalaman Alexandro Ferreira untuk Bawa Persipura Promosi ke Super League

Manajer Persipura Eveline Injaya. (Istimewa) - Image

Manajer Persipura Eveline Injaya. (Istimewa)

JawaPos.com - Manajer Persipura Jayapura Eveline Injaya menaruh harapan besar terhadap kehadiran Alexandro dos Santos Ferreira untuk menghadapi Championship 2026/27.

Pemain asal Brasil itu diharapkan bisa memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Mutiara Hitam.

"Persipura tidak sekadar melihat Alexandro sebagai pemain baru dalam komposisi tim," ujar Eveline.

Pengalaman bermain di sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan Eveline optimistis sang pemain bisa memberikan kontribusi positif sepanjang kompetisi.

Alexandro Ferreira memang bukan nama yang benar-benar baru bagi pencinta sepak bola Indonesia.

Sebelum bergabung dengan Persipura, pemain asal Brasil tersebut pernah memperkuat PSBS Biak dan PS Barito Putera.

Pengalaman bersama kedua klub tersebut dinilai bisa menjadi modal penting.

Alexandro sudah mengetahui seperti apa karakter kompetisi di Indonesia, termasuk atmosfer pertandingan serta persaingan antartim.

Kondisi itu diharapkan membuat proses adaptasi Alexandro bersama Persipura berjalan lebih mudah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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