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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 26 Agustus 2026 | 23.44 WIB

Java United Tumbang 0-3 dari Persipura Jayapura di Laga Ujicoba, Fabio Lefundes Tak Kejar Hasil

Java United vs Persipura. (Istimewa) - Image

Java United vs Persipura. (Istimewa)

JawaPos.com - Java United FC harus menelan kekalahan pada laga uji coba pramusim setelah takluk 0-3 dari Persipura Jayapura.

Pertandingan yang mempertemukan dua tim dari kasta berbeda itu berlangsung di Stadion Kebo Giro, Boyolali, Selasa (25/8) sore. Hasil tersebut menjadi kekalahan perdana Java United FC sepanjang rangkaian pertandingan uji coba menuju Super League 2026/27.

Sebelumnya, tim yang musim lalu masih bernama Malut United FC itu tampil cukup konsisten dalam tiga laga.

Java United mengawali pramusim dengan bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang FC. Setelah itu, mereka meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persis Solo dan kembali menang dengan skor 2-0 saat menghadapi Madura United FC.

Kekalahan dari Persipura tentu menjadi hasil yang kurang ideal. Namun, tim pelatih tidak ingin menjadikan skor akhir sebagai satu-satunya ukuran dalam menilai perkembangan skuad.

Pelatih Java United, Fabio Lefundes, menyebut pertandingan uji coba memang menjadi kesempatan untuk melihat kesiapan seluruh pemain. Karena itu, ia memilih menurunkan semua pemain sekaligus menjaga kondisi mereka agar tidak mengalami cedera sebelum kompetisi resmi dimulai.

“Tentu hasil yang tidak menyenangkan, namun pertandingan uji coba bukan soal hasil. Semua pemain diturunkan, dan saya memang tidak ingin ada pemain yang cedera karena kompetisi sudah dekat,” ujar Fabio.

Pelatih asal Brasil itu juga mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Menurutnya, laga melawan Persipura memberikan gambaran mengenai beberapa aspek permainan yang belum berjalan sesuai rencana.

“Kami punya banyak catatan terkait bagaimana kami bermain dan poin apa saja yang tidak sesuai dengan persiapan yang kami lakukan,” lanjutnya.

Editor: Banu Adikara
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