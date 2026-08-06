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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 6 Agustus 2026 | 18.35 WIB

Mengapa Persipura Tak Main di Papua Putaran Pertama Championship, Jawa Timur Jadi Markas Sementara

Persipura Jayapura gagal menang play-off Championship saat menghadapi Adhyaksa FC (kini Isen Mulang FC) di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026). (Persipura) - Image

Persipura Jayapura gagal menang play-off Championship saat menghadapi Adhyaksa FC (kini Isen Mulang FC) di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5/2026). (Persipura)

JawaPos.com - Persipura Jayapura dipastikan tidak akan memainkan pertandingan kandang di tanah Papua pada putaran pertama Championship Indonesia 2026/2027.

Tim berjuluk Mutiara Hitam itu memilih Jawa Timur sebagai markas sementara selama menjalani hukuman yang dijatuhkan sebelum kompetisi bergulir. Hukuman itu buntut kekisruhan di babak play-off promosi ke Super League musim lalu saat menghadapi Adhyaksa FC (kini bernama Isen Mulang FC).

Keputusan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persipura yang bakal bermarkas di luar Papua saat bermain di Championship.

Alih-alih mendapat dukungan langsung dari ribuan suporter di Stadion Mandala, mereka harus menjalani seluruh laga kandang putaran pertama di luar Papua.

Situasi ini menjadi ujian besar bagi tim asuhan Persipura. Bermain jauh dari basis pendukung tentu membuat atmosfer pertandingan berbeda dibandingkan ketika tampil di Jayapura.

Kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi sejak awal musim.

Sanksi yang membuat Persipura harus bermain tanpa penonton selama satu putaran menjadi alasan utama dipindahkannya markas sementara ke Jawa Timur.

Meski berstatus sebagai tuan rumah, laga-laga Persipura tetap akan berlangsung tanpa kehadiran penonton sesuai hukuman yang berlaku.

Tidak hanya itu, persoalan yang dihadapi Persipura juga belum sepenuhnya selesai. Berdasarkan informasi yang disampaikan Owen Raha, klub asal Papua tersebut masih berpotensi menerima tambahan hukuman berupa pengurangan satu poin pada klasemen Championship musim ini.

Editor: Edi Yulianto
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