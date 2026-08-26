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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.12 WIB

Garudayaksa FC Akhiri TC di Solo-Yogyakarta, Milos Joksic Soroti Ketajaman Lini Depan

Garudayaksa FC Resmi Datangkan Milos Joksic. (Istimewa) - Image

Garudayaksa FC Resmi Datangkan Milos Joksic. (Istimewa)

JawaPos.com - Garudayaksa FC resmi mengakhiri pemusatan latihan (TC) di Solo dan Yogyakarta pada Rabu (26/8/2026). Agenda yang digelar sejak 13 Agustus tersebut menjadi bagian penting dari persiapan tim menuju kompetisi Super League 2026/27.

Selama hampir dua pekan, tim pelatih memanfaatkan TC untuk meningkatkan kesiapan fisik, membangun kekompakan, sekaligus mematangkan skema permainan. 

Garudayaksa FC juga menjalani sejumlah pertandingan uji coba untuk melihat sejauh mana program latihan bisa diterapkan dalam situasi pertandingan.

Empat tim menjadi lawan uji coba Garudayaksa FC selama berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mereka adalah Persis Solo U20, Persipura Jayapura, Borneo FC Samarinda, serta PSIM Yogyakarta.

Bagi pelatih kepala Garudayaksa FC, Milos Joksic, rangkaian pertandingan tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai perkembangan tim. Pelatih asal Serbia itu melihat sejumlah aspek permainan mengalami peningkatan.

Milos secara khusus menyebut perkembangan dalam membangun serangan atau build-up. Selain itu, permainan bola mati, transisi, dan organisasi pertahanan juga dinilai semakin baik.

"Kami membuat banyak kemajuan dalam membangun serangan (build-up). Kami juga menunjukkan kemajuan pada situasi bola mati (set-pieces), transisi, dan fase bertahan yang terlihat sangat bagus," ujar Milos Joksic.

Namun, Garudayaksa FC belum sepenuhnya lepas dari pekerjaan rumah. Milos menilai lini depan masih membutuhkan pembenahan agar tim memiliki efektivitas lebih baik ketika mendapatkan peluang.

Menurutnya, fase penyerangan harus menjadi salah satu fokus utama dalam sisa waktu persiapan. Garudayaksa FC juga masih membuka kemungkinan menambah beberapa pemain sebelum komposisi skuad untuk kompetisi resmi ditetapkan.

Editor: Banu Adikara
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