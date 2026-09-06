Dedi Hartono Gabung Sumsel United, Bawa Pengalaman dan Misi Promosi ke Super League

JawaPos.com - Manajemen Sumsel United melakukan perombakan besar terhadap komposisi tim untuk menghadapi kompetisi Pengadaian Championship 2026/27.

Dari skuad musim lalu, hanya empat pemain yang dipertahankan. Selebihnya, manajemen mendatangkan sejumlah pemain baru dengan target membawa Laskar Juaro promosi ke kasta tertinggi.

Salah satu pemain yang didatangkan adalah Dedi Hartono. Pemain kelahiran 12 November 1987 tersebut menjadi salah satu nama berpengalaman yang diharapkan bisa memberikan dampak positif, baik di dalam maupun luar lapangan.

Dedi sebelumnya memiliki pengalaman panjang bersama sejumlah klub di Indonesia. Pada musim lalu, ia turut menjadi bagian dari Adhyaksa FC yang berhasil meraih tiket promosi ke BRI Super League.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Dedi untuk membantu Sumsel United mencapai target serupa musim ini.

“Tentu saya ingin memberikan yang terbaik. Sebagai pemain, tentu yang pertama kami harus berusaha mendapatkan kesempatan bermain dengan menunjukkan performa apik saat latihan,

Target manajemen jelas ingin promosi ke level tertinggi. Diperlukan kerja keras dari seluruh elemen nantinya,” ujar Dedi.

Selain mempertimbangkan kemampuan bermain, manajemen Sumsel United juga melihat pengalaman Dedi sebagai salah satu alasan perekrutannya. Ia diharapkan bisa menjadi sosok yang mengayomi para pemain muda.

Mayoritas pemain Sumsel United musim ini memang masih berusia muda. Dedi menyebut sekitar 70 hingga 80 persen skuad Laskar Juaro dihuni pemain muda.