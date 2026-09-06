De Red FC Siap Gebrak Championship musim 2026/27, Rekrutmen Pemain hingga TC Telah Tuntas

JawaPos.com - De Red FC mulai menunjukkan kesiapannya menghadapi kompetisi Pengadaian Championship 2026/27.

Setelah cukup lama tidak banyak terdengar kabarnya, klub asal Kota Pahlawan tersebut memastikan persiapan tim telah berjalan sesuai rencana.

CEO De Red FC, Daniel Rohi, mengatakan manajemen telah menyiapkan berbagai kebutuhan tim untuk menghadapi musim baru. Mulai dari pembentukan skuad, perekrutan pemain, fasilitas pendukung hingga program latihan telah diselesaikan.

Tim juga sudah menjalani latihan secara rutin sejak Juli. Program tersebut kemudian berlanjut melalui pemusatan latihan dan agenda uji coba di Yogyakarta hingga awal September.

Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi tim pelatih dalam membangun permainan. Selain meningkatkan pemahaman taktik, kondisi fisik pemain juga terus dipantau sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Kami dari manajemen De Red telah mempersiapkan segala fasilitas untuk De Red siap bermain. Rekrutmen tuntas, latihan rutin sejak Juli, dan sudah ke Yogyakarta try out," ujar Daniel.

Untuk sektor teknis, De Red FC mempercayakan tim kepada pelatih berpengalaman Aji Santoso. Mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut akan menangani persiapan tim dengan dukungan sejumlah anggota staf pelatih.

Aji yang mengantongi lisensi AFC Pro akan didampingi Benyamin van Breukelen sebagai pelatih kiper. Selain itu, terdapat Bambang Danur Dara, Hartono, Anies Septyawan, dan Redi Supriyanto dalam jajaran kepelatihan.