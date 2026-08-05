Usung Identitas Baru di Surabaya, de Red FC Siap Jadi Kuda Hitam Championship Indonesia

de Red FC resmi bermarkas Surabaya, siap bertarung di Championship Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Kompetisi Championship Indonesia musim 2026/2027 akan menghadirkan warna baru dengan kehadiran de Red FC.
Klub yang kini resmi bermarkas di Surabaya itu membawa identitas baru sekaligus ambisi besar menjadi kekuatan baru sepak bola nasional.
Berkandang di Kota Pahlawan, de Red FC tidak hanya datang sebagai peserta baru, tetapi juga membawa visi jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa klub ingin berkembang secara berkelanjutan, tidak sekadar mengejar hasil instan di atas lapangan.
Dengan mengusung tagline Here, de Red Trust, klub berupaya membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan para pencinta sepak bola.
Identitas baru ini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membentuk karakter tim sekaligus memperluas basis pendukung di Surabaya dan sekitarnya.
Selain menatap persaingan di Championship Indonesia, de Red FC juga menempatkan pembinaan pemain muda sebagai salah satu fokus utama.
Klub ingin membuka ruang bagi talenta-talenta potensial di Jawa Timur agar memiliki kesempatan berkembang hingga mampu bersaing di level profesional.
Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tradisi sepak bola yang kuat.
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