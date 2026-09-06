Terungkap Alasan de Red FC Pilih Aji Santoso, Eks Persebaya Diminta Orbitkan Pemain Muda

JawaPos.com – de Red FC memperkenalkan Aji Santos sebagai pelatih kepala untuk mengarungi Championship 2026-2027. Pelatih berpengalaman itu dipilih karena memiliki visi yang sama dengan manajemen, terutama dalam mengorbitkan pemain muda.

CEO de Red FC Daniel Rohi mengatakan, Aji merupakan sosok yang berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Hal tersebut sejalan dengan filosofi yang ingin diterapkan klub.

“Beliau adalah pelatih yang berani mengorbitkan pemain muda. Jadi, bertemulah dengan style yang diusung de Red FC, yakni sama-sama ingin mengorbitkan pemain muda,” kata Daniel kepada Jawa Pos.

Rekam jejak Aji dalam mengembangkan pemain muda juga menjadi pertimbangan. Bersama Persebaya, dia pernah mengorbitkan sejumlah pemain yang kemudian menjadi bagian penting sepak bola Indonesia, seperti Rizky Ridho, Marselino Ferdinan, Arief Catur, hingga Toni Firmansyah.

Kebetulan, skuad de Red FC musim ini juga dihuni banyak pemain muda. Karena itu, manajemen yakin pengalaman Aji bisa membantu perkembangan para pemain tersebut.

Selain faktor tersebut, de Red FC juga tertarik merekrut Aji karena statusnya sebagai legenda Surabaya. Bersama Persebaya, Aji pernah meraih prestasi luar biasa, baik sebagai pemain maupun pelatih.

“Kami bersyukur Coach Aji bersedia menerima tawaran kami,” beber Daniel.

Musim ini, de Red FC bermarkas di Surabaya. Mereka akan memainkan seluruh laga kandang di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Kehadiran Aji yang pernah meraih juara di stadion tersebut diharapkan mampu membawa tuah bagi de Red FC.

Bagi Aji Santos, tawaran dari de Red FC sulit ditolak. Dia mengaku tertarik setelah berdiskusi dengan manajemen mengenai proyek klub.