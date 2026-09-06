Terungkap Alasan de Red FC Pilih Aji Santoso, Eks Persebaya Diminta Orbitkan Pemain Muda

de Red FC menunjuk Aji Santos sebagai pelatih kepala untuk Championship 2026-2027. Aji dipilih karena punya rekam jejak mengorbitkan banyak pemain muda. (Dok. iLeague)
JawaPos.com – de Red FC memperkenalkan Aji Santos sebagai pelatih kepala untuk mengarungi Championship 2026-2027. Pelatih berpengalaman itu dipilih karena memiliki visi yang sama dengan manajemen, terutama dalam mengorbitkan pemain muda.
CEO de Red FC Daniel Rohi mengatakan, Aji merupakan sosok yang berani memberikan kesempatan kepada pemain muda. Hal tersebut sejalan dengan filosofi yang ingin diterapkan klub.
“Beliau adalah pelatih yang berani mengorbitkan pemain muda. Jadi, bertemulah dengan style yang diusung de Red FC, yakni sama-sama ingin mengorbitkan pemain muda,” kata Daniel kepada Jawa Pos.
Rekam jejak Aji dalam mengembangkan pemain muda juga menjadi pertimbangan. Bersama Persebaya, dia pernah mengorbitkan sejumlah pemain yang kemudian menjadi bagian penting sepak bola Indonesia, seperti Rizky Ridho, Marselino Ferdinan, Arief Catur, hingga Toni Firmansyah.
Kebetulan, skuad de Red FC musim ini juga dihuni banyak pemain muda. Karena itu, manajemen yakin pengalaman Aji bisa membantu perkembangan para pemain tersebut.
Selain faktor tersebut, de Red FC juga tertarik merekrut Aji karena statusnya sebagai legenda Surabaya. Bersama Persebaya, Aji pernah meraih prestasi luar biasa, baik sebagai pemain maupun pelatih.
“Kami bersyukur Coach Aji bersedia menerima tawaran kami,” beber Daniel.
Musim ini, de Red FC bermarkas di Surabaya. Mereka akan memainkan seluruh laga kandang di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Kehadiran Aji yang pernah meraih juara di stadion tersebut diharapkan mampu membawa tuah bagi de Red FC.
Bagi Aji Santos, tawaran dari de Red FC sulit ditolak. Dia mengaku tertarik setelah berdiskusi dengan manajemen mengenai proyek klub.
“Karena ketika berdiskusi, pihak manajemen menyampaikan bahwa tim ini dibentuk dengan tujuan bisa memunculkan bibit-bibit muda,” kata Aji kepada Jawa Pos.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa