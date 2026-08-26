Arema FC Tundukkan Deltras 2-0 di Kanjuruhan, Persiapan Menuju Super League Makin Matang

JawaPos.com - Arema FC meraih kemenangan 2-0 atas Deltras Sidoarjo dalam laga latihan bersama di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Rabu (26/8) sore. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Singo Edan sebelum memulai perjalanan di Super League 2026/2027.

Pertandingan berjalan cukup ketat pada babak pertama. Deltras tampil disiplin dengan menerapkan pertahanan rendah dan menumpuk pemain di area belakang. Situasi tersebut membuat Arema FC kesulitan menemukan ruang untuk menciptakan peluang bersih.

Hingga pertandingan memasuki jeda, tidak ada gol yang tercipta. Skor 0-0 bertahan setelah kedua tim menjalani 45 menit pertama.

Memasuki babak kedua, Arema FC mulai melakukan perubahan permainan. Rotasi serta penyesuaian taktik yang diterapkan tim pelatih akhirnya membuahkan hasil.

Kebuntuan Arema FC pecah setelah Johan Ahmat Farizi mencetak gol untuk membawa timnya unggul. Setelah itu, Hamzah Titofani turut mencatatkan namanya di papan skor sekaligus memastikan kemenangan Arema dengan skor 2-0.

Laga ini juga menjadi kesempatan bagi pelatih Arema FC, Marcos Santos, untuk melihat kesiapan sejumlah pemain. Ia memberikan menit bermain kepada beberapa pemain guna mengukur kedalaman skuad sebelum kompetisi resmi dimulai.

Salah satu pemain yang mendapat kesempatan adalah Mauro Zijlstra. Striker anyar tersebut baru bergabung dengan Arema FC setelah sebelumnya memperkuat Persija. Kehadirannya menjadi salah satu perhatian karena pemain tersebut diharapkan bisa menambah pilihan di lini depan.

Marcos Santos menilai Mauro masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain baru bergabung, sang penyerang juga sempat lama tidak bermain karena cedera.